Eski model Karahan Çantay'ın Tayland'da trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası!

Yapımcı Erol Köse de, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı. Sevenleri ülkeyle irtibata geçilmesi için Twitter’dan elçilik ve bakanlıklara yazmaya başladı.

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, trafik kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi. 90'lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay'ın naaşı 2 gündür hastane morgunda yakınlarının alması için beklediği de öne sürüdü.

ADI SİBEL CAN'LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can'ın daha sonra bir klibinde oynadı. Çantay'ın o dönemde Sibel Can'ın Hakan Ural'la olan evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur. Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankenleri arasındaydı.

Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı. Çantay, 90'lı yıllara damgasını vuran Açelya Akkoyun, Hande Ataizi ve Berna Laçin'in rol aldığı 'Böyle mi Olacaktı?' ve 'Sibel' dizilerinde rol aldı.

2000 yılında da 'Zehirli Çiçek' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Çantay'ın adı Sibel Can ile de anılmıştı.

