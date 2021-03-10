MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski model Karahan Çantay'ın Tayland'da trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası!

Eski model Karahan Çantay'ın Tayland'da trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası!

10.03.2021 00:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski model Karahan Çantay'ın Tayland'da trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası!

Eski model Karahan Çantay'ın (47) Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor.

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, trafik kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi. 90'lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay'ın naaşı 2 gündür hastane morgunda yakınlarının alması için beklediği de öne sürüdü.

kapak_233011

Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı. Sevenleri ülkeyle irtibata geçilmesi için Twitter’dan elçilik ve bakanlıklara yazmaya başladı.

6047da7e4e3fe00c880f111b

‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.

"MOTOR KAZASINDA VEFAT ETTİ"

Yapımcı Erol Köse de, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

erol

"Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada matematik öğretmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.

ADI SİBEL CAN'LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can'ın daha sonra bir klibinde oynadı. Çantay'ın o dönemde Sibel Can'ın Hakan Ural'la olan evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.

eski-model-karahan-cantay-trafik-kazasinda-13981837_8310_osd

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur. Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankenleri arasındaydı.

Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı. Çantay, 90'lı yıllara damgasını vuran Açelya Akkoyun, Hande Ataizi ve Berna Laçin'in rol aldığı 'Böyle mi Olacaktı?' ve 'Sibel' dizilerinde rol aldı.

2000 yılında da 'Zehirli Çiçek' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Çantay'ın adı Sibel Can ile de anılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
Sihirli Annem'in yıldızının büyük değişimi: Yeni bir ben oldumSihirli Annem'in yıldızının büyük değişimi: Yeni bir ben oldum
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosu

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

Korkunç anlar! Araçlara çarpıp etrafa ateş açtıktan sonra...

Korkunç anlar! Araçlara çarpıp etrafa ateş açtıktan sonra...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Diğer Haberler

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Fahriye Evcen'den dikkat çekici pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali olay oldu: Yeni bir ben oldum

Sihirli Annem'in yıldızının büyük değişimi: Yeni bir ben oldum

Yasemin Özilhan: Geniş açı kurbanıyım!

Yasemin Özilhan: Geniş açı kurbanıyım!

Temizlik Benim İşim dış ses kimdir? Aydoğan Temel kimdir?

Temizlik Benim İşim dış ses kimdir?

Çağrı Atakan kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Survivor Çağrı kimdir?

Çağrı Atakan kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.