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Eski NASA çalışanı: Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) eski çalışanı Gilbert Levin'a göre Kızıl Gezegen'de yaşamın olduğuna dair kanıtı çoktan bulduk.

Eski NASA çalışanı: Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk

Eskiden Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan bilim insanı Gilbert Levin, Scientific American’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Levin'a göre NASA’nın 1976'da yılında gerçekleştirdiği 'Viking' misyonu sırasında evrende yalnız olmadığımızı zaten öğrendik.

1976 yılında NASA, deney yapmak ve anlık olarak görüntü alabilmek için Kırmızı Gezegen’e iki gezici göndermişti. Bu aynı zamanda ABD’nin Mars’ın yüzeyine ilk kez bir uzay aracı indirdiği tarihti.

Webtekno'nun aktardığına göre Levin, kendisinin de görev aldığı 'Labeled Release' adlı biyoloji deneyinde olumlu sonuçlar saptadı.

Deney kapsamında, Mars’tan alınan toprak örneğinin azot bazlı bir besin çözeltisi ve benzersiz bir radyoaktif karbon bileşiği ile karıştırıldığını söyleyen Levin, topraktaki mikroorganizmaların 'şaşırtıcı bir şekilde' besinleri metabolize ettiğini ifade ediyor.

Buna rağmen NASA, Kızıl Gezegen’in çorak topraklarında yaşayan mikroorganizmaların varlığına dair net bir kanıt bulamadı. Levin, toprak örneklerini Dünya'ya geri göndermek yerine, 1970'teki deneylerin sonuçlarının genişletilmesi ve benzer testlerin yapılması gerektiğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA Mars

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