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Eski oyunlar Nintendo Switch’e gelmeye devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 04.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Switch için duyurulan son yapım ise Blades of Time Remaster oldu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Eski oyunlar Nintendo Switch’e gelmeye devam ediyor

Nintendo Switch’in oyun açısından sıkıntılı bir konsol olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak bakıldığında Nintendo’nun konsola özel oyunlarını bir kenara bıraktığımızda, Switch için çıkan AAA kalitesindeki yapımların çok az olduğunu görüyoruz.

Özellikle son dönemde duyurulan ya da satışa sunulan önemli yapımlardan hemen hemen hiç biri Switch için satışa sunulmadı. Hatta Mortal Kombat 11 haricinde merakla beklenen hiç bir güncel oyunun Switch’e çıkmadığını da söyleyebiliriz.

Peki Nintendo’nun 2017’de satışa sunduğu konsoluna hangi oyunlar çıkıyor? Malum her hafta çıkacak oyunlar listesinde Switch ismine de sıklıkla rastlıyoruz.
Switch için çıkacak oyunlar hayli kalabalık bir liste gibi dursa da işin aslı pek de öyle değil. Çünkü Nintendo’un konsolu için satışa sunulan yapımlar ya ucuz ve basit indie tarzı oyunlar ya da Blades of Time Remaster gibi hayli eski oyunlar.

2012’de PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan Hack&Slash tarzındaki aksiyon oyunu Blades of Time Remaster yıllar sonra Switch için duyuruldu. Oyunun yayıncısı olan Gaijin Entertainment Switch için portalanan yapımın 14 Mayıs’ta raflardaki yerini alacağını duyurdu.

Açıkçası bu durum Nintendo Switch sahipleri açısından nahoş bir tat vermeye başladı. Diğer konsola sahip oyuncular AAA tarzı yeni oyunları heyecanla beklerken, Switch sahipleri uzaktan bakmakla yetiniyorlar.

Oyun videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch blades of time remaster oyun

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