Mynet Trend

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Hırvatistan’da önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayan eski Playboy modeli ve reality şov yıldızı Ava Karabatic, esrar kullanımını ve fuhuşu yasallaştırmayı vaat etti.

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu!

Hırvatistan gençliğinin oylarına talip olan 31 yaşındaki Ava Karabatic, Instagram hesabı ve kişisel blogu aracılığıyla vaatlerini de duyurdu.

İhracatı artırıp, ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan’ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic’in vaatleri arasında ‘sıradışı’ maddeler de yer aldı.

Esrarı yasallaştırma sözü veren Karabatic, seks işçilerini güvende tutmak ve vergi gelirlerini artırmak için fuhuşu da yasal hale getirmeyi amaçlıyor.

Karabatic ayrıca altı haftadan sonra kürtajı yasaklamayı da vaat ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

????????????

Ava Karabatić (@ava_karabatic_official)'in paylaştığı bir gönderi ()

Tıbbi amaçlı esrar kullanımına işaret ederek, ‘insanlar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu’ savunan Karabatic, kürtaj yasağının pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanacağının ise farkında. Ancak Karabatic, fikirlerini savunmaktan korkmadığını söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, “Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri daha fazla seyredemem. (…) Genç insanlar ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

???? Makeup: @makeup_danijela011

Ava Karabatić (@ava_karabatic_official)'in paylaştığı bir gönderi ()

Kendisini ‘Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı için mükemmel tercih’ diye niteleyen Karabatic’in, uluslararası arenada kendi payına düşen şöhretten nasibini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç’ten sert bir muhalefet görmesi bekleniyor.


PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Albüm kapaklarından kadınları kaldırdılar!Albüm kapaklarından kadınları kaldırdılar!
Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
playboy model Hırvatistan aday Ava Karabatic Cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada olay olmuştu! O anları anlattı

Sosyal medyada olay olmuştu! O anları anlattı

İtiraf gelmişti! 'Öpüşme sahnemizden önce...'

İtiraf gelmişti! 'Öpüşme sahnemizden önce...'

Barcelona Havalimanı karıştı! Çok sayıda yaralı var

Barcelona Havalimanı karıştı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye yalanı ortaya çıkan ABD televizyonundan açıklama!

Türkiye yalanı ortaya çıkan ABD televizyonundan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül 2019'da en çok indirilen sosyal medya uygulaması o oldu!

Eylül'de en çok indirilen sosyal medya uygulaması o oldu!

Bu nasıl şaka? Tabuttan sesi geldi

Bu nasıl şaka? Tabuttan sesi geldi

Albüm kapaklarında kadınları sansürlediler!

Albüm kapaklarından kadınları kaldırdılar!

Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!

Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!

Daha temiz bir dünya için yeni akım: #FillTheBottle!

Yeni Akım: #FillTheBottle!

Türkiye'de keşfetti, kızlarının adını verdi!

Türkiye'de keşfetti! Adları: Aysenurae ve Beyzanurae

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.