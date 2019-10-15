Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu!

Hırvatistan gençliğinin oylarına talip olan 31 yaşındaki Ava Karabatic, Instagram hesabı ve kişisel blogu aracılığıyla vaatlerini de duyurdu.

İhracatı artırıp, ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan’ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic’in vaatleri arasında ‘sıradışı’ maddeler de yer aldı.

Esrarı yasallaştırma sözü veren Karabatic, seks işçilerini güvende tutmak ve vergi gelirlerini artırmak için fuhuşu da yasal hale getirmeyi amaçlıyor.

Karabatic ayrıca altı haftadan sonra kürtajı yasaklamayı da vaat ediyor.

Tıbbi amaçlı esrar kullanımına işaret ederek, ‘insanlar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu’ savunan Karabatic, kürtaj yasağının pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanacağının ise farkında. Ancak Karabatic, fikirlerini savunmaktan korkmadığını söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, “Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri daha fazla seyredemem. (…) Genç insanlar ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor” dedi.

Kendisini ‘Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı için mükemmel tercih’ diye niteleyen Karabatic’in, uluslararası arenada kendi payına düşen şöhretten nasibini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç’ten sert bir muhalefet görmesi bekleniyor.



