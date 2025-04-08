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  4. Eski Premier Lig yıldızının evine bomba atıldı! Herkesi şoke eden gelişme

Eski Premier Lig yıldızının evine bomba atıldı! Herkesi şoke eden gelişme

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.04.2025 19:56
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Uzun yıllar Premier Lig'de top koşturan İsrailli eski futbolcu Yossi Benayoun'un evine atılan el bombasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Eski Premier Lig yıldızının evine bomba atıldı! Herkesi şoke eden gelişme

İngiltere'de West Ham, Arsenal, Liverpool, Chelsea ve QPR formalarını terleten eski İsrailli milli futbolcunun evine el bombası atıldı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

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Pazar günü sabah saat 11:00 sularında evin önünden geçen motosikletli birinin attığı ortaya çıkan el bombası için emniyet inceleme başlattı.

PATLAMADA YARALANAN OLMADI

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İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre emniyet güçleri, atılan el bombasının Gazze'yle alakalı olmadığını bildirdi. Patlamada yaralanan olmadı ancak atılan el bombası yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ayrıca, yangında maddi hasar meydana geldi.

BEYAOUN KONUYA DAİR KONUŞTU

Benayoun ise olayla ilgili olarak, "Bu kesinlikle bir hataydı. El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

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spor Premier League futbol
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