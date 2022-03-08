Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Eski sevgililer Ana de Armas ve Ben Affleck’in rol aldığı Deep Water filminden ilk fragman geldi

Eski sevgililer Ana de Armas ve Ben Affleck’in rol aldığı Deep Water filminden ilk fragman geldi

08.03.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ilişkileriyle gündeme gelen Ana de Armas ve Ben Affleck’in başrollerini paylaştığı erotik-gerilim türündeki Deep Water filminin fragmanı paylaşıldı. Filmdeki erotik sahneler izleyicilerin gözünden kaçmadı. Adrian Lyne tarafından yönetilen psikolojik gerilim 18 Mart'ta Hulu'da yayınlanacak.

Flashdance, Fatal Attraction, Indecent Proposal, Unfaithful gibi filmlere imza atan Adrian Lyne'ın uzun bir arada sonra çektiği son filmi "Deep Water"dan ilk uzun fragman yayınlandı. Başrollerinde Ben Affleck ve Ana de Armas’ın yer aldığı erotik-psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Rachel Blanchard ve Michael Braun gibi isimler boy gösterdi.

Benedict Cumberbatch ve Sam Elliott arasında ipler geldi! “İğrenç” yorumuna sessiz kalmadıBenedict Cumberbatch ve Sam Elliott arasında ipler geldi! “İğrenç” yorumuna sessiz kalmadı

DEEP WATER FİLMİNİN KONUSU

kapak1

Senaryosu, Zach Helm ve Sam Levinson tarafından, Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan "Deep Water", mutsuz bir evliliğe sahip olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic (Ben Affleck) ve Melinda Van Allen (ana de Armas), evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

Robert Pattinson, Batman karakteri için Michael Corleone’dan esinlendiğini itiraf ettiRobert Pattinson, Batman karakteri için Michael Corleone’dan esinlendiğini itiraf etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman için bakın kimden esinlenmiş! Olay yaratan itirafBatman için bakın kimden esinlenmiş! Olay yaratan itiraf
“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti
Aralarında 53 yıl var! Seksi pozlarını satarak...Aralarında 53 yıl var! Seksi pozlarını satarak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.