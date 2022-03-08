Eski sevgililer Ana de Armas ve Ben Affleck’in rol aldığı Deep Water filminden ilk fragman geldi

Flashdance, Fatal Attraction, Indecent Proposal, Unfaithful gibi filmlere imza atan Adrian Lyne'ın uzun bir arada sonra çektiği son filmi "Deep Water"dan ilk uzun fragman yayınlandı. Başrollerinde Ben Affleck ve Ana de Armas’ın yer aldığı erotik-psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Rachel Blanchard ve Michael Braun gibi isimler boy gösterdi.

DEEP WATER FİLMİNİN KONUSU

Senaryosu, Zach Helm ve Sam Levinson tarafından, Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan "Deep Water", mutsuz bir evliliğe sahip olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic (Ben Affleck) ve Melinda Van Allen (ana de Armas), evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.



