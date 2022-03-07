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Benedict Cumberbatch ve Sam Elliott arasında ipler geldi! “İğrenç” yorumuna sessiz kalmadı

07.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz oyunca Benedict Cumberbatch, 12 adayda Oscar adayı gösterilen “The Power Of Dog” filmine yönelik olarak meslektaşı Sam Elliott’un “İğrenç” yorumuna sessiz kalmadı. İkili arasındaki ipler “The Power Of Dog” filmi yüzünden gerildi.

Benedict Cumberbatch ve Sam Elliott arasında ipler geldi! “İğrenç” yorumuna sessiz kalmadı

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch başrolünü üstlendiği “The Power Of The Dog” filmine yönelik olarak Sam Elliott’un yaptığı ağır eleştirilere sert cevap verdi. Geçtiğimiz Kasım ayında vizyona giren ve 12 dalda Oscar adayı gösterilen film için Elliott, sert ve ağır yorumlarda bulunmuştu. 45 yaşındaki Cumberbatch, verdiği bir röportajda Elliott’a karşı sessizliğini bozdu.

O YORUM İKİLİNİN ARASINI BOZDU

Elliott, Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye sunulan ve yönetmenliğini Jane Campion’un yaptığı kovboy filmi için “İğrenç bir film” demişti.

Cumberbatch, “Geçen gün filmle ilgili söylenen garip tepki hakkında bir şey söylememek için çok uğraşıyorum. Ben söylenenleri bizzat duymadım, o yüzden ayrıntılı bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak bu tarz insanlar bizim dünyamızda hep var. Bazen yakınımızda, bazen sokakta, sporda ya da barda. Saldırganlık, öfke ve hayal kırıklığı kim olduğunuzu kontrol edememenize neden olur. Bu, o kişiye de çevresindekilere de zarar verir” dedi.

Cumberbatch, bu tarz insanları anlamak için kişinin karakterine bakmak gerektiğini söyleyerek, "Bu, yerinde olamayacağını bildiğin kişiye karşı hoşgörüsüzlük, yani bir tür bastırma duygusu anlamına geliyor. Hatta toksik erkek başlığı altında bunu incelersek temel nedenleri bulabiliriz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Benedict Cumberbatch
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