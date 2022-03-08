Robert Pattinson, Batman karakteri için Michael Corleone’dan esinlendiğini itiraf etti

Robert Pattinson, "The Batman"deki performansının Francis Ford Coppola'nın "Baba" ("Godfather") üçlemesindeki Michael Corleone (Al Pacino) karakterinden ilham aldığını açıkladı. "The Batman" vizyona girdikten sonra Robert Pattinson'ın Batman / Bruce Wayne performansı da büyük beğeni topladı. Yönetmen Matt Reeves, daha önce bu filmdeki Bruce Wayne karakterini yazarken Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain'den esinlendiğini açıklamıştı.

“HER ZAMAN İLGİNÇ BULMUŞUMDUR”

Robert Pattinson da geçtiğimiz günlerde The Los Angeles Time'a verdiği bir röportajda filmdeki performansı için Michael Corleone'den ilham aldığını açıkladı. "İlk görüşmemizde, Matt, Kurt Cobain'in bu karakterin kilit noktalarından biri olduğunu söylemişti. Bu kafama bir fikir koydu. Bu tür, kendi kendine empoze edilen eziyeti her zaman ilginç bulmuşumdur." dedi.



