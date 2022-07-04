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  4. 13 soruya vereceğin cevapla eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

13 soruya vereceğin cevapla eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

30.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konu eski sevgili olunca ilgini çekecek bir test olsun istedik. Bundan dolayı da eski sevgilini unutup, unutmadığını bu 11 soruluk test sonrası teorik olarak öğreneceksin.

13 soruya vereceğin cevapla eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

Sana soracağımız sorulara içinden nasıl geliyorsa o şekilde yanıt ver. Anketin sonunda karşına çıkacak sonuç ekranı, eski sevgilin hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım.

Eski sevgilini unutup, unutamadığını bu testle öğreneceksin

1/13

Tutarlı bir yorum yapabilmemiz için bize yaşını söyler misin?

Tutarlı bir yorum yapabilmemiz için bize yaşını söyler misin?
18 veya daha altı
18-24
25-34
35-44
45+
2/13

Şimdi de cinsiyetini seç bakalım

Şimdi de cinsiyetini seç bakalım
3/13

İlk soru şu: Eski sevgilinin profillerini "hala" kontrol ediyor musun?

İlk soru şu: Eski sevgilinin profillerini "hala" kontrol ediyor musun?
Evet ediyorum
Hayır işim olmaz
Sosyal medya kullanmıyorum
4/13

Sosyal medya sonrası şu soruya cevap ver: onu hala bir yerde görüyor, denk geliyor musun?

Sosyal medya sonrası şu soruya cevap ver: onu hala bir yerde görüyor, denk geliyor musun?
Zaman zaman görüyorum
Daha birkaç gün önce gördüm
Onu görmemek için yolumu değiştiriyorum
5/13

Şu anda bir ilişkin olup olmadığını söyle bakalım

Şu anda bir ilişkin olup olmadığını söyle bakalım
Ben aşk insanıyım. Aşksız yapamam doğal olarak evet
Hayır. Yalnız çok daha iyi bir seçenek
Flört ettiğim birisi var gibi
6/13

Arada birde olsa iletişime geçtiğin oluyor mu?

Arada birde olsa iletişime geçtiğin oluyor mu?
Ayrılsak da beraberiz misali yazışıyoruz, konuşuyoruz
Öküz öldü ortaklık bitti. Görüşmüyoruz!
Arada bir yazmak istiyorum
7/13

Arkadaş ortamındasın ve "o nasıl" diye bir soru soruldu. Ne cevap verirsin?

Arkadaş ortamındasın ve "o nasıl" diye bir soru soruldu. Ne cevap verirsin?
Uzun zaman oldu ve ne hissetiğim konusunda bir fikrim yok
Kısa bir süre duraksayıp güzel anlarımızı düşünüyorum
Lanet gelsin diyip geçiştiriyorum
8/13

Madem sevgiliydiniz o halde ortak arkadaşlarınız da vardır. Onlarla iletişim ne durumda?

Madem sevgiliydiniz o halde ortak arkadaşlarınız da vardır. Onlarla iletişim ne durumda?
Ortak arkadaşlarımla da ayrıldım
Onlarla biraraya gelince bir garip hissediyorum
Adı üstünde ortak arkadaşlar olduğu için bu durumu garipsemiyorum
9/13

Can alıcı sorulardan birisi geliyor: Ayrıldıktan sonra arkadaş kalma fikrini hiç düşündün mü?

Can alıcı sorulardan birisi geliyor: Ayrıldıktan sonra arkadaş kalma fikrini hiç düşündün mü?
Onunla olacağım her ortam benim için mutluluk merkezidir
Sevgiliyle arkadaş kalma sence de saçma değil mi?
Onsuzluk benim açımdan çok daha iyi
10/13

Başka bir can yakıcı soru daha: Hanginiz ayrılmak istedi?

Başka bir can yakıcı soru daha: Hanginiz ayrılmak istedi?
Ortaklaşa alınmış bir karar
O
Ben
11/13

Peki şimdi şu soruya cevap ver bakalım: Onun başka birisiyle olma ihtimalini düşününce aklına ne geliyor?

Peki şimdi şu soruya cevap ver bakalım: Onun başka birisiyle olma ihtimalini düşününce aklına ne geliyor?
Al sana çıldırmalık bir neden daha
Bu durumu önemsemem. Çünkü biz ayrıldık!
Olabilir böyle şeyler
12/13

Evdesin, ondan kalan bir eşyaya denk geldin ne tepki verirdin?

Evdesin, ondan kalan bir eşyaya denk geldin ne tepki verirdin?
Onu aramak için bir bahanem olduğunu düşünürüm
Tepksiz kalırım
Hüzünlenir, gerekirse ağlarım
13/13

Veee son sorumuz: "O" nasıl birisiydi?

Veee son sorumuz: "O" nasıl birisiydi?
İyi ki öyle birisini tanıdım
Keşke hayatımda hiç olmasaydı


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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü
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