13 soruya vereceğin cevapla eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

Sana soracağımız sorulara içinden nasıl geliyorsa o şekilde yanıt ver. Anketin sonunda karşına çıkacak sonuç ekranı, eski sevgilin hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım.
Eski sevgilini unutup, unutamadığını bu testle öğreneceksin
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Tutarlı bir yorum yapabilmemiz için bize yaşını söyler misin?
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Şimdi de cinsiyetini seç bakalım
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İlk soru şu: Eski sevgilinin profillerini "hala" kontrol ediyor musun?
Sosyal medya kullanmıyorum
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Sosyal medya sonrası şu soruya cevap ver: onu hala bir yerde görüyor, denk geliyor musun?
Daha birkaç gün önce gördüm
Onu görmemek için yolumu değiştiriyorum
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Şu anda bir ilişkin olup olmadığını söyle bakalım
Ben aşk insanıyım. Aşksız yapamam doğal olarak evet
Hayır. Yalnız çok daha iyi bir seçenek
Flört ettiğim birisi var gibi
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Arada birde olsa iletişime geçtiğin oluyor mu?
Ayrılsak da beraberiz misali yazışıyoruz, konuşuyoruz
Öküz öldü ortaklık bitti. Görüşmüyoruz!
Arada bir yazmak istiyorum
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Arkadaş ortamındasın ve "o nasıl" diye bir soru soruldu. Ne cevap verirsin?
Uzun zaman oldu ve ne hissetiğim konusunda bir fikrim yok
Kısa bir süre duraksayıp güzel anlarımızı düşünüyorum
Lanet gelsin diyip geçiştiriyorum
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Madem sevgiliydiniz o halde ortak arkadaşlarınız da vardır. Onlarla iletişim ne durumda?
Ortak arkadaşlarımla da ayrıldım
Onlarla biraraya gelince bir garip hissediyorum
Adı üstünde ortak arkadaşlar olduğu için bu durumu garipsemiyorum
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Can alıcı sorulardan birisi geliyor: Ayrıldıktan sonra arkadaş kalma fikrini hiç düşündün mü?
Onunla olacağım her ortam benim için mutluluk merkezidir
Sevgiliyle arkadaş kalma sence de saçma değil mi?
Onsuzluk benim açımdan çok daha iyi
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Başka bir can yakıcı soru daha: Hanginiz ayrılmak istedi?
Ortaklaşa alınmış bir karar
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Peki şimdi şu soruya cevap ver bakalım: Onun başka birisiyle olma ihtimalini düşününce aklına ne geliyor?
Al sana çıldırmalık bir neden daha
Bu durumu önemsemem. Çünkü biz ayrıldık!
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Evdesin, ondan kalan bir eşyaya denk geldin ne tepki verirdin?
Onu aramak için bir bahanem olduğunu düşünürüm
Hüzünlenir, gerekirse ağlarım
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Veee son sorumuz: "O" nasıl birisiydi?
İyi ki öyle birisini tanıdım
Keşke hayatımda hiç olmasaydı