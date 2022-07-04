13 soruya vereceğin cevapla eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

Eski sevgilini unutup, unutamadığını bu testle öğreneceksin

1/13 Tutarlı bir yorum yapabilmemiz için bize yaşını söyler misin? 18 veya daha altı 18-24 25-34 35-44 45+

2/13 Şimdi de cinsiyetini seç bakalım

3/13 İlk soru şu: Eski sevgilinin profillerini "hala" kontrol ediyor musun? Evet ediyorum Hayır işim olmaz Sosyal medya kullanmıyorum

4/13 Sosyal medya sonrası şu soruya cevap ver: onu hala bir yerde görüyor, denk geliyor musun? Zaman zaman görüyorum Daha birkaç gün önce gördüm Onu görmemek için yolumu değiştiriyorum

5/13 Şu anda bir ilişkin olup olmadığını söyle bakalım Ben aşk insanıyım. Aşksız yapamam doğal olarak evet Hayır. Yalnız çok daha iyi bir seçenek Flört ettiğim birisi var gibi

6/13 Arada birde olsa iletişime geçtiğin oluyor mu? Ayrılsak da beraberiz misali yazışıyoruz, konuşuyoruz Öküz öldü ortaklık bitti. Görüşmüyoruz! Arada bir yazmak istiyorum

7/13 Arkadaş ortamındasın ve "o nasıl" diye bir soru soruldu. Ne cevap verirsin? Uzun zaman oldu ve ne hissetiğim konusunda bir fikrim yok Kısa bir süre duraksayıp güzel anlarımızı düşünüyorum Lanet gelsin diyip geçiştiriyorum

8/13 Madem sevgiliydiniz o halde ortak arkadaşlarınız da vardır. Onlarla iletişim ne durumda? Ortak arkadaşlarımla da ayrıldım Onlarla biraraya gelince bir garip hissediyorum Adı üstünde ortak arkadaşlar olduğu için bu durumu garipsemiyorum

9/13 Can alıcı sorulardan birisi geliyor: Ayrıldıktan sonra arkadaş kalma fikrini hiç düşündün mü? Onunla olacağım her ortam benim için mutluluk merkezidir Sevgiliyle arkadaş kalma sence de saçma değil mi? Onsuzluk benim açımdan çok daha iyi

10/13 Başka bir can yakıcı soru daha: Hanginiz ayrılmak istedi? Ortaklaşa alınmış bir karar O Ben

11/13 Peki şimdi şu soruya cevap ver bakalım: Onun başka birisiyle olma ihtimalini düşününce aklına ne geliyor? Al sana çıldırmalık bir neden daha Bu durumu önemsemem. Çünkü biz ayrıldık! Olabilir böyle şeyler

12/13 Evdesin, ondan kalan bir eşyaya denk geldin ne tepki verirdin? Onu aramak için bir bahanem olduğunu düşünürüm Tepksiz kalırım Hüzünlenir, gerekirse ağlarım