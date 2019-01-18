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Eski sevgilisi tecavüz edip yüzüne asit fırlattı! 10 years challenge fotoğrafı şok etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 18.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen ve birçok ünlünün de dahil olduğu 10 years challenge akımının en çok konuşulan asit saldırısına uğrayan bir kadın oldu.

10 yıl önceki hali ile şimdiki halini yan yana koyduğu fotoğrafı paylaşanların sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Ancak bir kadın, bu akımın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Katie Piper isimli Londra'da yaşayan bir kadın, 2008 yılında Londra'da eski sevgilisi tarafından tecavüz edilip ve asit saldırısına uğradı. Katie Piper, saldırı sonrası yüzünde ve boynunda oluşan yanıklarla mücadele etmeye başladı.

Sosyal medyada '10 years challenge' akımı

'10 years challenge' akımına dahil olarak 10 yıl içinde ne kadar değiştiğini göstermek amacıyla bir paylaşım yapan Piper, fotoğrafının altına ''Eski ya da yeni fotoğraflarınızı karşılaştırdığınızda kaygılanmayın. Yaşamın aslında ne kadar kıymetli olduğunu ve insan vücudunun ne kadar harika olduğunu bilin'' yorumunu yaptı.
2009 yılına ait olan fotoğrafta maskeli fotoğrafta Piper'in yüzü neredeyse erimiş durumda. 25 yaşında uğradığı saldırı sonrasında bir gözünü kaybeden günlerce komada kalan genç kadın, 100'den fazla ameliyat geçirdi. İyileşme sürecinden sonra Katie Piper adında bir vakıf kuran 35 yaşındaki kadın şimdi diğer asit saldırısına uğrayan kadınlar için çalışıyor.
Fotoğrafın altına yapılan yorumlar ''işte en iyi 10 yıl. Kesinlikle çarpıcı ve hayranlık uyandırıcı. Birçok kadın için ilham kaynağısın, seninle gurur duyuyoruz. Ve kesinlikle bize on yıllık mücadelenin gerçekte ne olması gerektiğine bakmamızı sağladın'' şeklinde oldu.
Kariyerindee modellik, muhabirlik ve televizyon spikerlik yapan ve şöhretin doruğundayken erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Katie Piper'ı yüzüyle tekrar Türk plastik cerrah Prof. Dr. Onur Erol barıştırmıştı.
İşte bazı Türk ünlülerin 10 years challenge paylaşımları...

KERİMCAN DURMAZ

KERİMCAN DURMAZ

PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN

ÖZLEM YILDIZ

ÖZLEM YILDIZ

PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

ROJDA DEMİRER

ROJDA DEMİRER

ÖZLEM BAKIRCI

ÖZLEM BAKIRCI

CAN YILMAZ

CAN YILMAZ

DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

MERT ALAŞ

MERT ALAŞ

YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK

GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ

IRMAK ÜNAL

IRMAK ÜNAL

BÜLENT SERTTAŞ

BÜLENT SERTTAŞ

MERVE BOLUĞUR

MERVE BOLUĞUR

YEŞİM SALKIM

YEŞİM SALKIM

ECE ERKEN

ECE ERKEN

ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL

ZEYNEP KOÇAK

ZEYNEP KOÇAK

ŞÜKRAN OVALI

ŞÜKRAN OVALI

EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI

SELEN SEYVEN

SELEN SEYVEN

ELİF KARLI

ELİF KARLI

AYŞE TOLGA

AYŞE TOLGA

TÜRKÜ TURAN

TÜRKÜ TURAN

ECE ÖZBEK

ECE ÖZBEK

BENGÜ

BENGÜ

METİN AROLAT

METİN AROLAT

ŞULE ZEYBEK

ŞULE ZEYBEK

SİMGE FISTIKOĞLU

SİMGE FISTIKOĞLU

CEREN BENDERLİOĞLU

CEREN BENDERLİOĞLU

SERAY SEVER

SERAY SEVER

ASLI HÜNEL

ASLI HÜNEL

REYHAN KARACA

REYHAN KARACA

AYŞEGÜL AKDEMİR

AYŞEGÜL AKDEMİR

CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN

İPEK TENOLCAY

İPEK TENOLCAY

MERVE SEVİ

MERVE SEVİ

NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

YAŞAR

YAŞAR

AYÇA İNCİ

AYÇA İNCİ

HAYAL GARİP ÖZALP

HAYAL GARİP ÖZALP

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
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Anahtar Kelimeler:
'10 years challenge' sosyal medya Katie Piper

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