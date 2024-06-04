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Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 14:45
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinde Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu daha önce eski sevgilisini darp ettiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Konuya dair uzun süre sessizliğini koruyan ünlü isim daha sonra hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Demirhan Demircioğlu şimdi de yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi.

Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Bahar dizisinde hayat verdiği Aziz Uras karakteriyle dikkat çeken Demirhan Demircioğlu hakkında skandal bir iddia gündeme gelmişti.

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Eski kız arkadaşının boğazını sıkarak darp ettiği söylenen Demirhan Demircioğlu bu konuya dair uzun süre sessizliğini korumuş daha sonra ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

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EL ELE GÖRÜLDÜLER

Demircioğlu şimdi de yeni sevgilisi stilist Melis Uzunoğlu ile ilk kez görüntülendi.

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Genç oyuncu Elle Style Award gecesinin finalinde yeni sevgilisiyle el ele görüntü vererek aşkını ilan etmiş oldu.

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