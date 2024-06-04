Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Bahar dizisinde hayat verdiği Aziz Uras karakteriyle dikkat çeken Demirhan Demircioğlu hakkında skandal bir iddia gündeme gelmişti.

Eski kız arkadaşının boğazını sıkarak darp ettiği söylenen Demirhan Demircioğlu bu konuya dair uzun süre sessizliğini korumuş daha sonra ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

EL ELE GÖRÜLDÜLER

Demircioğlu şimdi de yeni sevgilisi stilist Melis Uzunoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Genç oyuncu Elle Style Award gecesinin finalinde yeni sevgilisiyle el ele görüntü vererek aşkını ilan etmiş oldu.