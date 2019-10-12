Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı

Olay, dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi S.D. bir süre önce bir kafeteryada aşçı yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Kafeteryada bir doğum günü kutlaması yapıldığı sırada S.D. 2'nci katta çalışırken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.Y., bir anda iş yerini basıp, mutfağa girdi. A.Y. elindeki tabancayla S.D'ye 3 el ateş etti. O sırada yabancı birinin içeri girdiğini gören işletme sahibi Şener Yavuz, silah seslerini duyunca hızla mutfağa girdi. Mutfak kapısının önünde kaçmaya çalışan A.Y., Yavuz'a tabancayı doğrulttu. Yavuz, kendisine doğrultulan tabancaya hamle yapıp A.Y’nin elinden aldı. Yaşanan arbedenin ardından Yavuz, A.Y.'yi etkisiz hale getirdi. Doğum günü kutlaması yapılan Dr. Kürşat Türker de silah seslerinin ardından arbede sürerken mutfak bölümüne girip, yaralanan S.D.'ye ilk müdahalesini yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan S.D. tedaviye alındı. İşletme sahibi tarafından etkisiz hale getirilen A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

'İÇERİ HIZLA BİRİNİN GİRDİĞİNİ FARK ETTİM' Olay anını anlatan işletme sahibi Şener Yavuz, "Bu ay itibariyle işe başlamıştı arkadaşımız. Çalışmasından memnun olduğumuz sessiz, sakin, iş bölgesi dışına çıkmayan bir arkadaşımız. Bir doğum günü partisi vardı iş yerimizde. Yakın bir arkadaşımızın doğum günü olduğu için ben de masalarına gitmiştim. Dükkanımızın üst katında olan bir bölgedeydi doğum günü partisi. Merdivenlerden, mutfağın kapısından içeri hızla birinin girdiğini fark ettim. İş yerimizde mutfak elemanlarının haricinde hiç kimsenin buraya girmesi mümkün değil. ‘Adam yanlışlıkla girdi’ diye düşündüm. ‘Çıkar’ diye beklerken 3 el silah sesi duydum. Müdahale etmek amacıyla masamdan kalktım, adam çıkarken karşılaştık ve göz göze geldik. ‘Ne yapıyorsun?’ diye bağırdığımda silahı bana doğrulttu. Muhtemelen korkutmak amaçlıydı. Ama ben elindeki silaha dalıp kendisini yere yatırdım. O boğuşma sırasında bizde de ufak tefek çizikler oldu. Şükür ki elindeki silah patlamadan olayı bertaraf etmeyi başardık. Sonrasında şahsa gerekli müdahaleyi yapınca bayıldı" dedi.

'SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ' Adamın daha önce de iş yeri çevresine gelip S.D.'yi çalışanlara sorduğunu söyleyen Yavuz, "Kadının kolundan giren bir mermi diğer taraftan çıkıp karnına saplandı. Bacak ve karın bölgesinde yine giriş çıkışlı iki mermi daha var. Toplamda 7 tane delik var. İki mermi giriş çıkışlı, bir mermi de koldan girip çıkıyor ve karna saplanıyor. Kadına sorduğumda 'Abi bu adam beni bir haftadır sorup duruyor garson ve elemanlara' dedi. Bu olayın planlı olduğunu gösteriyor. Geçmişte neler yaşadığını bilmiyoruz. Sonradan öğrendiğime göre galiba aralarında bir gönül ilişkisi olmuş. Ama nasıl bir ilişki olursa olsun bu bir insanın ve bir kadının hayatına kastetmeyi gerektirmez. Elinden silahı alıp polise teslim ettim. Silahı bana doğrultunca ben eline dalmak durumunda kaldım. Parmağı tetikte olduğu için muhtemelen ateş etmiştir. Daha sonra polis kayıtlarından öğreniyoruz ki silah tutukluk yapmış. Muhtemelen daha kötü olaylar olabilirdi. Allah korudu. Müşterilerimiz çok korktu. Kalkıp gittiler. Kendilerinden özür diliyoruz ama bizim dışımızda gelişen bir olaydır. İnsanlar bıçakla, silahla her yere dalabiliyorlar. Bu toplumsal problemimiz" diye konuştu.