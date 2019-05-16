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Eski sevgilisinin annesinden Beren Saat’e yorum!

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ÜNLÜLER  | 16.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Instagram hesabından eski sevgilisi Efe Güray ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Beren Saat'e, Güray'ın annesi Nil Ayata'dan yorum geldi.

Eski sevgilisinin annesinden Beren Saat’e yorum!

Kenan Doğulu’nun ‘Aramızda sorun yok’ açıklamasından hemen sonra Beren Saat, eski sevgilisi Efe Güray’la birlikte çekildikleri bir kareyi daha sosyal medya hesabından paylaşıp altına kalp işareti koymuştu.

“SENİ ÇOK SEVİYORUM KIZIM”

Ünlü oyuncunun paylaşımına Efe Güray’ın annesi Nil Ayata’dan yorum geldi. Nil Ayata, “Seni çok seviyorum güzel kızım. Oğlum doğumuyla bana en güzel Anneler Günü hediyesini vermişti. Ne yazık ki artık sadece kalbimizde…” notunu düştü.

“AYAK BASTIĞIM EN KARANLIK DOĞUM GÜNÜ”

Ünlü oyuncu Beren Saat 26 Şubat’taki doğum gününde de 2014’te hayatını kaybeden ilk büyük aşkı Efe Güray için Instagram’da şöyle yazmıştı: ”Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız ‘Hero’ çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, umuyorum.”

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Beren Saat Beren Saat instagram Beren Saat ve Kenan Doğulu

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