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Eski sevgilisiyle zorla ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını çekmiş

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de 7 yıl önce tanıştığı ve sevgili olduktan bir süre sonra ayrıldığı 25 yaşındaki kızın çıplak fotoğraf ve videolarını çekerek şantajla 500 TL parasını aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 27 yaşındaki sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Eski sevgilisiyle zorla ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını çekmiş

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.V.A.(27) ile mağdur S.C.Ç. (25) ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.V.A. mahkemede yaptığı savunmasında önceki ifadesini tekrar ederek, “Mağdur ile 2012’de tanıştık, gönül ilişkimiz oldu. Kendi rızası ile de cinsel ilişkiye girdik, ilişkimiz bir süre devam etti, ayrıldık. Çıplak fotoğraflarını kendisi çekip, rızası ile gönderdi. Ben fotoğrafları çekmedim, zorla ilişkiye girmedim. Kendisini sadece korkutmak için bu gönderdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlamakla tehdit ettim, 500 TL parasını aldım, onu da borç olarak istedim, korkutmak amacıyla parayı vermezsen Instagram'da fotoğrafları yayınlayacağım gibi tehditlerim oldu” diye konuştu.

Mağdur kız S.C.Ç. ise mahkemede ilk celse verdiği ifadesinde şunları söylemişti: “2012’de tanışıp sevgili olduk. İlk ilişkimiz rıza ile oldu. İkinci ilişki, yani 28 Şubat 2019’daki zorla oldu. O gün beni çağırdı, ‘senden aldığım paraları geri vereceğim’ dedi. Keykubat Mahallesi’ndeki ağabeyinin evine çağırdı, ben de gitmek istemedim ve durağa çağırdım. O da bana fotoğrafları tehdit ederek eve çağırdı. Eve gittim, ‘benimle birlikte olmadan bu evden çıkamazsın’ dedi. Zorla bana cinsel saldırıda bulundu, onun bileğine benim tırnak izlerim geçti, benim de bileklerimi sıktı, sağlık raporlarında var. Cinsel saldırıda bulunurken de bilgim olmadan görüntüler çekmiş. ‘Sen benim hayatımı mahvettin’ diyerek 500 TL istemişti, görüntüleri şantajla aileme göndereceğini söyleyerek tehdit etti, ben de verdim. Kendisinden şikayetçiyim.”

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanığın ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan beraatını, ‘şantaj’ suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur kız S.C.Ç. sanığın sadece şantajdan değil, zorla cinsel istismar suçundan da cezalandırılmasını istedi. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık M.V.A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.V.A.’ya ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan beraat, ‘şantaj’ suçundan ise 3 yıl 1 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.

(İHA)

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