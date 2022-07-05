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Eski Survivor Merve Oflaz bikinili tekne pozlarıyla yürek hoplattı! "Yine ateş ediyorsun"

05.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı ve Survivor şampiyonu Merve Oflaz, özel hayatıyla ilgili yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel isim, son olarak bikinisiyle tekne pozlarıyla adından söz ettirdi. Merve Oflaz'ın cesur pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

Eski Survivor Merve Oflaz bikinili tekne pozlarıyla yürek hoplattı! "Yine ateş ediyorsun"

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Merve Oflaz, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor. Her fırsatta güzelliğini ve fiziğini sergilediği pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel isim, bikinili tekne pozlarıyla dikkat çekti. Oflaz'ın bu pozlarına yüzlerce yorum geldi.

BİKİNİLİ TEKNE POZLARIYLA OLAY YARATTI

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizisinde 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandıran Merve Oflaz, şimdilerde eşi Allan Hakko'yla mutlu bir hayat sürüyor.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak bikinili tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Merve Oflaz'ın fiziğini sergilediği bikinili pozları çok sayıda kişinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Oflaz'ın pozlarına takipçileri, "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulundu.

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DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde giydiği siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay yaratan Merve Oflaz, güzelliğiyle herkesten tam not almıştı.

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Oldukça cesur bir seçim yapan Merve Oflaz, göğüs dekoltesi ve transparanıyla dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bikini survivor Merve Oflaz dekolte
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