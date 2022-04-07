Eski Survivor şampiyonu Turabi daha fazla dayanamadı! "Survivor küfürsüz yaşamaya..."

Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından biri olan Turbo Turabi bu kez Nisa ve Nagihan tartışmasına yaptığı yorumla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden art arda birçok paylaşım yapan Turabi, Nagihan hakkında övgü dolu kelimeler kullandı.

TURBO TURABİ'DEN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Tartışma esnasında Nisa, Hikmet'ten duyduğu kadarıyla Nagihan'ın doping kullandığını iddia etmiş ve durum bir hayli konuşulmuştu. Bunun üzerine Federasyon tarafından yapılan açıklamada bu iddiaların asılsız olduğu ifade edilmiş ve Hikmet ile Nisa Acun Ilıcalı tarafından uyarı almıştı. Olayın ardından Nisa ve Nagihan arasında ufak atışmalar devam etti. Turbo Turabi konuyla alakalı sitem dolu paylaşım yaptı.

"SEN BİR SURVİVOR EFSANESİSİN"

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Nisa ve Nagihan tartışması hakkında yorum yaptı. Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan Çamkıran şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar, Senin küçücük yanlışını duvara asar. Dert etme Nagihan. Kim ne derse desin sen bir Survivor efsanesisin. Survivor’a verdiğin emek tartışılmaz anca alkışlanır.

Her yarışmacının çok büyük emeği var arkadaşlar. Yapmayın. Nagihan’ın da, Nisa’nın da emeği var, diğer tüm yarışmacılarının da. Onlar açlıktan dolayı bu kadar ileri seviye kavga ediyorlar. Karınları doyduktan sonra bir birlerine sarılırlar, unuturlar. Ama sizin yazdıklarınız ne unutulur, ne de iyi karşılanır. Aileleri var, sevenleri var. Siz çöpe bir şey atar gibi bütün kininizi buraya atıp hiç bişe olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz ama yarışmacıların sevenleri, aileleri çok üzülüyor. Yapmayın.

"SURVİVOR KÜFÜRSÜZ YAŞAMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden Çamkıran, "Survivor küfürsüz, kavgasız, tartışmasız ve hatasız yaşamaya elverişli değildir! Diğer Survivor kardeşlerim en iyi siz biliyorsunuz o zorlukları, bari siz yapmayın, aksine kardeşlerinize sahip çıkın. Sahip çıkın ki sizi de burada parçaladıklarında sizi yalnız bırakmasınlar." dedi.





