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Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi! "En güzel futbolcu"

26.04.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022 sezonunda da şansını denedi ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrılma kararı aldı. Survivor ile adını duyuran Yanaç, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi! "En güzel futbolcu"

Aycan Yanaç son zamanların en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2020 sezonunda takipçisi en çok yükselen yarışmacılardan biri olan Aycan Yanaç'ın Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunuyor. Genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı pozuyla dikkat çekti.

AYCAN YANAÇ MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

23 yaşındaki futbol oyuncusu Aycan Yanaç, Survivor'un ardından da oldukça takip ediliyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken Yanaç, mini etekli pozunu gönderi olarak paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

Yanaç'ın o pozu, "En güzel futbolcu", "Yeşillendi buralar", "Seni çok seviyorum ya" gibi yorumlar aldı.
Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

Survivor'u yarıda bırakan Aycan Yanaç bu kararı ile oldukça konuşulmuştu.

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

"MENTAL OLARAK ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Survivor'u bırakmasıyla ilgili açıklama yapan Aycan Yanaç şu ifadeleri kullanmıştı: ''Sevgili AYFC’m, ailem… Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’ın daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. ''

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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