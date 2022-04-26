Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç mini eteğiyle poz verdi! "En güzel futbolcu"

Aycan Yanaç son zamanların en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2020 sezonunda takipçisi en çok yükselen yarışmacılardan biri olan Aycan Yanaç'ın Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunuyor. Genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı pozuyla dikkat çekti.

AYCAN YANAÇ MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

23 yaşındaki futbol oyuncusu Aycan Yanaç, Survivor'un ardından da oldukça takip ediliyor.

Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken Yanaç, mini etekli pozunu gönderi olarak paylaştı.

Yanaç'ın o pozu, "En güzel futbolcu", "Yeşillendi buralar", "Seni çok seviyorum ya" gibi yorumlar aldı.



Survivor'u yarıda bırakan Aycan Yanaç bu kararı ile oldukça konuşulmuştu.

"MENTAL OLARAK ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Survivor'u bırakmasıyla ilgili açıklama yapan Aycan Yanaç şu ifadeleri kullanmıştı: ''Sevgili AYFC’m, ailem… Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’ın daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. ''





