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Eski Survivor yarışmacısı Fulya Şahin'i görenler tanımakta zorlandı! Estetik sonrası bambaşka biri oldu

25.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2017 yarışmasıyla adını duyurmayı başaran Fulya Şahin, yarışmanın ilk haftasında elenerek adaya veda etmiş ve yarışma serüveni oldukça kısa sürmüştü. Survivor sonrasında ortalarda gözükmeyen ve dikkat çekmeyen isim yeniden gündeme geldi. Fulya Şahin'in son hali görenleri adeta şoke etti.

Eski Survivor yarışmacısı Fulya Şahin'i görenler tanımakta zorlandı! Estetik sonrası bambaşka biri oldu

Survivor 2017 yarışmasıyla tanınan ve yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Fulya Şahin'in son hali resmen olay oldu. Survivor'dan sonra bambaşka bir insana dönüşen Fulya Şahin'i geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında görenler tanımakta zorlandı.

İLK HAFTA YARIŞMADAN ELENMİŞTİ

Survivor 2017 yarışmasına katılan ve henüz kendini gösteremeden yarışmadan elenen Fulya Şahin, yaptığı açıklamayla o dönem gündem olmuştu.

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Hakkının yendiğini açıklayan ve eleme sonrasında konseyde sert bir açıklama yapan Fulya Şahin, herkesin dikkatini çeken isim olmuştu.

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SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Yarışmadan yıllar sonra yeniden gündeme gelen Fulya Şahin'in son hali merak edilmeye başladı. Yarışmadan elendikten sonra bambaşka biri haline gelen Fulya Şahin'i görenler tanımakta zorluk çekti.

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Geçirdiği burun estetiği ameliyatının ardından yüzünde oldukça büyük bir değişim yaşanan güzel yarışmacı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer almaya başladı.

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Instagram'dan yaptığı her paylaşımıyla adeta olay yaratan Fulya Şahin, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Yarışmaya veda etmesinin ardından kişisel bakımına özen gösteren ve fazla kilolarından kurtulan Fulya Şahin, paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

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İşte Survivor Fulya'nın bazı paylaşımları;

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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