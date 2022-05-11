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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık'tan Hikmet'le ilgili şoke eden sözler! "Yemin ederim midem bulandı"

11.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 2015 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyuran Sahra Işık, Survivor 2022 yarışmasıyla ilgili de yorumlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Survivor'da bu yıl yarışan Hikmet Tuğsuz için Instagram hesabından paylaşım yapan Sahra Işık'ın sözleri herkesi şoke etti. İşte o paylaşım.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık'tan Hikmet'le ilgili şoke eden sözler! "Yemin ederim midem bulandı"

2015 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Sahra Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Hem özel hayatı hem de Survivor'la alakalı paylaşımlar yapan Sahra Işık'ın, Survivor 2022'de yarışan Hikmet'le alakalı sözleri adeta şaşkına çevirdi.

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Instagram hesabında 484 bin takipçisi bulunan Sahra Işık, Survivor'dan sonra adeta fenomen bir isim haline geldi.

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Özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunan Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi.

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Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında Instagram hesabından yaptığı yorumla dikkat çeken Sahra Işık, sözleriyle adeta şoke etti.

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"YEMİN EDERİM MİDEM BULANDI"

Sahra Işık paylaşımında, "Bu Hikmet denilen adam ne iğrenç ya. Yemin ederim midem bulandı. Adem'le kendini bir tutması daha acınası. Zaten elenip gideceksin finale gitmen yazın kar yağması gibi bir olay. Koskoca adam palyaçoluk yapmak için gitmiş oraya." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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