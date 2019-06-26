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Eski uçak parçalarından barbekü yaptılar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bu teknisyenler, kullanılmayan bir Boeing 757 motor parçalarını bir ızgaraya çevirdi ve ortaya inanılmaz yaratıcı bir ürün çıktı.

Eski uçak parçalarından barbekü yaptılar!

Bir jet motorundan yapılmış bahçenizde büyük bir barbekü ızgarası olduğunu hayal edin. İnanılmaz değil mi? İnsanlar eski uçakları değerlendirip yaratıcı fikirleri ile yeniden hayata döndürüyorlar. Delta Airlines Tech'leri hurda Pratt & Whitney motor parçalarını işlevsel bir barbekü ızgarasına dönüştürdü.

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Ismarlama bu ızgara istasyonu 2016 yılında Atlanta, Georgia'daki Delta Airlines TechOps ekibi tarafından yapıldı. Barbekü ızgarası, bir Boeing 757'den Pratt & Whitney PW2000 jet motorunun hurda parçaları kullanılarak üretildi. Motorun her iki tarafı bir ızgara ve iş istasyonu ortaya çıkarmak için açılabilir şekilde tasarlandı.

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Delta'daki TechOps ekibinin teknisyenleri özel bir barbekü ızgarası inşa etmeye karar verdiğinde, fikirlerini hızla işleme dönüştürerek eğlenceli hale getirdiler. Şirketin Operasyon Kontrol Merkezi'nde çalışan insanlar, ızgara deneyimlerini daha unutulmaz, eğlenceli ve eğlenceli hale getirmek için çalıştılar.

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“Kutlama Izgarası” olarak adlandırdıkları bu ürünün, kanat açıklığı, kuyruğunun ucundan yaklaşık 20 feet yüksekliğinde, gövde ızgara haznesi 38 metre uzunluğundadır.

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Delta kalabalık barbekü partilerini resmen kolaylaştırdı, çünkü ateşlendiğinde, bu devasa ızgara istasyonu saatte 500 hamburgerlik et yapabilir.

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