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Eski yarışmacı Sahra Işık'tan Survivor isyanı! "Yazıklar olsun böyle adalete..."

25.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu. Dün akşam Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'nin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan güzel isim adeta Survivor'a isyan etti.

Eski yarışmacı Sahra Işık'tan Survivor isyanı! "Yazıklar olsun böyle adalete..."

Survivor yarışmasına 2 kere katılan ve adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran isimler arasında yer alan Sahra Işık, paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Son olarak Instagram hesabından Nagihan Karadere'nin elenmesi sonrası isyan eden Sahra Işık, açıklamalarıyla resmen şoke etti.

SURVIVOR'A İSYAN ETTİ

Instagram hesabından paylaşımda bulunan eski yarışmacı Sahra Işık, dün gece Nagihan Karadere'nin Survivor'dan elenmesi sonrası resmen isyan etti. Paylaşımında ağzım bir kez daha açık kaldı diyerek isyan eden Sahra Işık olay sözler sarf etti.

sahra ışık

Sahra Işık paylaşımında, "Nagihan'la Adem'i final koltuğunda son 2 beklerken ağzım bir kez daha açık kaldı Nagihan'ın elendiğini görünce... Yazıklar olsun böyle adalete. Valla diyecek kelime yok. Aslında çok şey var ama susmalısın Sahracım. Cidden çok üzüldüm. Nagihan Karadere senden başka kadın şampiyon yok orada. Ama artık çıkarsa şaşırmamalıyım." sözlerine yer verdi.

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SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam gerçekleşen eleme konseyinde, eleme adayları arasında yer alan Nagihan, Ayşe ve Hikmet arasında SMS oylaması gerçekleşti. Yapılan SMS oylaması sonrasında oy sıralamasına göre en düşük oyu alarak adaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu. Nagihan Karadere'nin Survivor'dan elenmesi sonrasında birçok kişi sosyal medyadan isyan etti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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