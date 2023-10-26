YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da sağlıkçılar İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti

Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da sağlıkçılar İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti

26.10.2023 14:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da sağlıkçılar İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını dile getirdi.

Gazze'de soykırım yapıldığını, insanlığın dünyanın gözleri önünde katledildiğini vurgulayan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Sivil binalar, hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor. Ambulanslar vuruluyor. Çocuklar, kadınlar, yaralılar, sağlık çalışanları öldürülüyor. Gazze'de hastane, ilaç, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkum edilmiş durumda. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. Bu saldırılar, insanlık adına utanç vericidir."

BİLECİK

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen üyeleri ve sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan sendikanın Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Metin Gülhan, İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için bir arada olduklarını söyledi.

Gazze'de bebeklerin, çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiğini dile getiren Gülhan, şunları dile getirdi:

"Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Şu ana kadar Gazze'ye atılan bomba 12 bin ton olmuş. Gazze'de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor, evladının cenazesini bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor."

YALOVA

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Şube Başkanı Halil İbrahim Özer, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kudüs ve bombardıman altındaki Gazze, vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler ve şehit olan sağlık çalışanları için toplandıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ettiğine dikkati çeken Özer, "Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun, Avrupa'nın, Batı uygarlığının, insan hakları örgütlerinin, Dünya Sağlık Örgütünün yaşananlara sessiz kaldığını belirten Özer, "Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara. Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail'e arka çıkanlara." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Yalova Filistin İsrail Protesto Sağlık-Sen

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Ekim Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
12:47
İkindi
15:41
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Cumartesi

Can eczanesi
Seyitgazi
Hizir eczanesi
Sivrihisar
Güney eczanesi
Mahmudiye
Alpu eczanesi
Alpu
Sezgin eczanesi
Odunpazari
Özgür eczanesi
Tepebasi
Özden eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.