Mynet Trend

Eskişehir’de akılalmaz ’şaka’

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 22.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir lise öğrencisi, okul çıkışında şaka olsun diye yol kenarında yürüyen arkadaşlarının üzerine araba sürdürdü. Aracı son anda fark eden yaklaşık 9 öğrenci adeta ölümün kıyısından geçti.

Alınan bilgilere göre; olay 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yaşandı. Saat 16.30 sıralarında okullarından çıkan liseli öğrenciler evlerinin yolunu tuttu. Bu sırada arkalarından gelen 26 VY 274 plakalı kamyonet sürücüsü İbrahim D. (18) ve araçta bulunan öğrenci, arkadaşlarının yol kenarında ilerlediğini gördü. İddiaya göre, araçtaki öğrencinin yönlendirmesi ile sürücü 'şaka' amacı ile yolda ilerleyen yaklaşık 7 gencin üstüne direksiyonu kırdı. Son anda aracı fark eden gençler sağa sola kaçarak kurtulabildi. Bu esnada sürücü İbrahim D. arkasından gelen aracı da fark etmeyerek aniden tekrar direksiyonu yola kırdı. Arkadan gelen kadın sürücü ise, trafik magandalarının bulunduğu araca çarpmamak için fren yaparak aracını sağ şeride yönlendirdi.

Trafik terörü yaşatan iki genç yaklaşık 10 metre gittikten sonra yine aynı şekilde iki öğrencinin üzerine tekrar aynı araçla direksiyon kırdı. Gençler ise diğer arkadaşları gibi aracın kendilerine çarpmasına ramak kala son anda yön değiştirerek olası tehlikeden kurtuldu.

Yaşanan trafik terörünün polis ekiplerine bildirilmesiyle ekipler aracı kısa sürede yakaladı. İki maganda, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme ve Kasten Yaralamaya teşebbüsten gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Minik kızın feci ölümü kameradaMinik kızın feci ölümü kamerada
Fren yerine gaza basınca...Fren yerine gaza basınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir araba

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin elinden yola fırlayan minik kızın feci ölümü kamerada

Minik kızın feci ölümü kamerada

Korku filmi gibi! Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...

Düğün konvoyunda trafik terörü! Yol kesip caddenin altını üstüne getirdiler

Düğün konvoyunda trafik terörü!Caddenin altını üstüne getirdiler

Bu nasıl anne? Çocuğunu iple bisiklete bağlayıp...

Çocuğunu iple bisiklete bağlayıp...

Karabüklü iki gencin drone kurtarma operasyonu

Ağaca takılı kalınca... Seferber oldular!

Tarihin en eski incisi Abu Dabi'de sergilenmeye başlandı

Tam 8 bin yıllık! Tarihin en eskisi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.