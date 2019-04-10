Eskişehir'de bohçacı kılığında hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı!

İlçenin Aşağıdudaş mahallesinden yaşayan O.U. isimli şahıs, bohçacı olarak çeyizlik eşya sattıklarının düşündüğü 3 şahsın evinin bahçesinden çıktıklarını görünce durumdan şüphelinde. Evine giren O.U. yaptığı kontrolde, kutu içerisinde muhafaza ettiği 25 bin liranın yerinde olmadığını görünce jandarmaya başvurup şikâyetçi oldu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde bölgede yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, olayda kullanılan araçla birlikte şüpheliler Z.T. ve S.T., Eskişehir merkezindeki ikametlerinde yakalandı. Yapılan aramada olay yerinden gelindiği değerlendirilen paranın 10 bin 250 liralık miktarı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. (İHA)

