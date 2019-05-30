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Eskişehir’de deniz sezonu için geri sayım başladı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

'Bozkırın ortasındaki deniz' olarak nitelendirilen ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Eskişehir Kent Park Plajı’nda sezon açılıyor. Başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden kenti ziyaret eden vatandaşlar, sıcak yaz aylarında Eskişehir’in yapay denizinde serinleme fırsatı buluyor. 10 yıl önce faaliyete geçirilen Kent Park Plajı, Haziran ayı itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Eskişehir’de deniz sezonu için geri sayım başladı!

Tüm hazırlıkları tamamlanan ve 1 buçuk metre derinliğe sahip olan yapay denizde, olumsuz durumlara karşı sağlık görevlileri ve 10 kişilik cankurtaran ekibi hazır bekliyor. Geçen yıla göre sezonun daha erken açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Plaj Sorumlusu Osman Çırak, hava durumunun gidişatına göre bu yıl vatandaşları uzun bir sezonun beklediğini belirtti.

'BU SENE GÜZEL BİR YAZ GEÇİRMEYİ BEKLİYORUZ'

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Çırak, gelen ziyaretçilerin yüzde 80’inin tesisten memnun olduklarını ifade eden Osman Çırak, “Tesisimizin hemen her yerinde bakımları yapıldı. Geçen sene kum değişikti kumu da yeniledik. Gerekli işlemleri, tüm bakımları yaptık. Halkımıza hizmet vermek için 1 Haziran’da buradayız. Hava sıcak olursa diğer illerden gelen misafir sayımız daha yoğun oluyor. Hava koşulları kötü olduğunda daha düşük oluyor. Bu sene güzel bir yaz geçmesini bekliyoruz" dedi.

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'VATANDAŞLARIMIZIN TEMİZ VE HİJYENİK BİR ORTAMDA SUYA GİREBİLMELERİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Plaj suyunun temiz olmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Plaj Sorumlusu Osman Çırak, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Suyun hijyenik olmadığı ya da temiz olmadığı gibi iddiaların asılsız. Kesinlikle öyle bir şey yok. Burada günde 3 defa elektronik cihazlarla ölçüm alınıyor. Zaten sezon başlamadan önce biz bu konularda bütün hazırlıkları yapıyoruz. Bakım ve temizlik konusunda halkımızın tereddüt etmemesini istiyoruz. Gayet temiz ve hijyenik bir ortamda suya girebilmeleri için uğraşıyoruz. Gelen ziyaretçilerimizin yüzde 80’i böyle bir tesis olduğu için çok memnun. Herkes keşke bizimde böyle bir yerimiz olsa diyor, en çok bunu duyuyoruz. Buradan teşekkür ederek ayrılıyorlar” dedi. (İHA)

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