Eskişehir’de deniz sezonu için geri sayım başladı!

Tüm hazırlıkları tamamlanan ve 1 buçuk metre derinliğe sahip olan yapay denizde, olumsuz durumlara karşı sağlık görevlileri ve 10 kişilik cankurtaran ekibi hazır bekliyor. Geçen yıla göre sezonun daha erken açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Plaj Sorumlusu Osman Çırak, hava durumunun gidişatına göre bu yıl vatandaşları uzun bir sezonun beklediğini belirtti.

'BU SENE GÜZEL BİR YAZ GEÇİRMEYİ BEKLİYORUZ'

Çırak, gelen ziyaretçilerin yüzde 80’inin tesisten memnun olduklarını ifade eden Osman Çırak, “Tesisimizin hemen her yerinde bakımları yapıldı. Geçen sene kum değişikti kumu da yeniledik. Gerekli işlemleri, tüm bakımları yaptık. Halkımıza hizmet vermek için 1 Haziran’da buradayız. Hava sıcak olursa diğer illerden gelen misafir sayımız daha yoğun oluyor. Hava koşulları kötü olduğunda daha düşük oluyor. Bu sene güzel bir yaz geçmesini bekliyoruz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN TEMİZ VE HİJYENİK BİR ORTAMDA SUYA GİREBİLMELERİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Plaj suyunun temiz olmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Plaj Sorumlusu Osman Çırak, açıklamasını şöyle sürdürdü;