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  4. Eskişehir'de gizemli bir otomobil: Sırrı çözülemedi! Görenler hem meraklanıyor hem endişeleniyor

Eskişehir'de gizemli bir otomobil: Sırrı çözülemedi! Görenler hem meraklanıyor hem endişeleniyor

13.03.2025 12:47
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Eskişehir'de bir otomobil uzun süredir park halinde aynı yerde duruyor. Yanından gelip geçenler otomobilin halini gördükçe bir yandan meraka bir yandan endişeye kapılıyor.

Eskişehir'de gizemli bir otomobil: Sırrı çözülemedi! Görenler hem meraklanıyor hem endişeleniyor

Hoşnudiye Mahallesi Kaptanbaba Sokak'ta uzun süredir park halinde duran otomobil bakımsızlığı ile dikkat çekiyor. Mavi renkli otomobilin uzun süredir aynı yerde park halinde olması, mahalle sakinlerinde merak ve endişe uyandırdı.

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ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Tozlanmış camları, inik lastikleri ve paslanmaya yüz tutmuş kaportasıyla adeta zamana meydan okuyan bu araba, görenlerde merak uyandırıyor.

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SAHİBİNİ TANIYAN YOK

Bir çevre sakini, aracın çok uzun süredir aynı yerde bulunduğunu, niçin burada olduğunu ve sahibini bilmediklerini anlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Otomobil araba park
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