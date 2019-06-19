Mynet Trend

Eskişehir'de mahalleleri istila eden böceklerin cinsi belli oldu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 19.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bazı mahalleleri adeta istila eden böceğin ’Lygaeidae Nysius’ (bitki tahta kurusu) olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de mahalleleri istila eden böceklerin cinsi belli oldu

Son günlerde bazı mahallelerde gözlenen böceklerle ilgili başlatılan inceleme ve araştırmaların yarı sıra mücadele çalışmaları da sürüyor. Tarlalardan yerleşim birimlerine kadar gelen çok sayıda böcek, mahallede bulunan birçok evi sardı. Her geçen gün sayıları artan ve özellikle tarım alanlarının yakınında bulunan mahallelerde görülen böcek cinsi araştırılmaya başlandı.

GÜNEŞ IŞIĞINDA SANİYELER İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Yetkilerden alınan bilgilere göre; mahalleleri adeta istila eden böceğin, bilimsel olarak ’Lygaeidae Nysius’ adlandırılan bitki tahta kurusu olduğu anlaşıldı. İnsanlara zararı olmayan bu böceğin, yağmurlu ve güneşin olmadığı havalarda saklanırken, güneş ışığında adeta saniyeler içinde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Böcekler yüzünden ne yapacaklarını şaşıran vatandaşların endişeleri sürürken, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, daha çok tarım alanları ve yeşil otların içinde bulunan böcekle mücadele çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu da aldığı cevap da şaşırttıOğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu da aldığı cevap da şaşırttı
Yolda buldukları çanta hayatlarını karattıYolda buldukları çanta hayatlarını karattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir böcek istilası bitki tahta kurusu Lygaeidae Nysius

En Çok Okunan Trend Haberler

Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

Valilik açıklama yaptı... Bünyamin Sürmeli şehir şehir uyardı

Valilik açıklama yaptı... Bünyamin Sürmeli şehir şehir uyardı

Şimdi de çıplak fotoğraf bombası! Ünlü fenomene atmış

Şimdi de çıplak fotoğraf bombası! Ünlü fenomene atmış

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsyan sözleri: Hayata, sevgiliye, babaya isyan dolu sözler

İsyankârların en güzel sözleri

Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu da aldığı cevap da şaşırttı

Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu da aldığı cevap da şaşırttı

Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

Yolda buldukları çanta hayatlarını karattı

Böylesi görülmedi! Telefon olmadan iletişim kuramıyorlar

Böylesi görülmedi! Telefon olmadan iletişim kuramıyorlar

R ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte r harfi ile başlayan hayvanlar!

R harfi ile kaç tane hayvan sayabilirsiniz?

Sevgilisinin kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası arttı

Sevgilisinin kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.