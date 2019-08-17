Eskişehir'de oğlunu gölete atıp ardından kendi atladı

Olay, saat 07.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kentpark'ta meydana geldi. İstanbul'dan gelen ve geceyi otelde geçiren Gülşah A., oğlu Y.S.A. ile birlikte sabah Kentpark'a gitti. Suni gölet çevresinde oğluyla birlikte bir süre dolaşan Gülşah A., ardından köprünün üstüne çıktı. Oğlunu kucağına alan Gülşah A., "Cennete gitsin" diye bağırıp daha sonra Y.S.A.'yı yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki gölete attı, ardından da kendisi atladı. Olayı görenlerin müdahalesiyle suni göletten çıkarılan anne ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşah A. ve Y.S.A. tedaviye alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ



Gülşah A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi. Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden Gülşah A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi. İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan Gülşah A. tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA





