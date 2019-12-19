Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze'ye özel ödül!

Eskişehir’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Odunpazarı Modern Müze’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından kurulan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze, kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Erol Tabanca’nın koleksiyonundan eserlerin yer aldığı ‘Vuslat’ sergisini, açılışının ilk 2 ayında 50 bin kadar sanatsever gezdi.

4 BİN 500 METREKARELİK ALANA SAHİP

Osmanlı kubbe ve geleneksel Japon mimarisinin yanı sıra Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik müzede resim, heykel, enstalasyon ve yeni medya sanatından örnekler bulunuyor.

Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana sahip olan ve içerisinde sergileme alanları, etkinlik mekanları, atölyeler, kafe ve müze dükkanları bulunan müzeye giriş ücretleri ise şöyle: tam 20 lira, 12 yaş üstü öğrenciler, öğretmenler, 65 yaş üstü kişiler için 15 lira, 10 kişi ve üzeri gruplar için grup bileti 18 lira. Müzeyi OMM üyeleri, engelliler, 12 yaş ve altı çocuklar, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) kart sahipleri, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği üyeleri ise ücretsiz ziyaret edebiliyor. Eskişehir’de geçen Eylül ayında açılan müzeyi ilk iki ayında 50 bin kadar sanatsever ziyaret ederken, yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bine çıkması bekleniyor.