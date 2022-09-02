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Eskişehir Şehir Hastanesinde tüp mide ameliyatlarına başlandı

02.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyat sonrası 10 günde 4 kilogram zayıflayarak 115 kilograma düşen Emel Yağın: - "Artık oturamıyordum, kalkamıyorum ve nefes alamıyordum. Şu anda çok mutluyum ve neşeliyim. Hedefim 60 kilo"

Eskişehir Şehir Hastanesinde tüp mide ameliyatlarına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren Obezite Merkezi'nde hastalara tüp mide ameliyatları uygulanmasına başlandı.

Merkezde takibi süren ve 22 yıldır obeziteyle mücadele eden iki çocuk annesi 41 yaşındaki Emel Yağın, başarılı geçen ameliyatının ardından iyileşme sürecini geçiriyor.

Yağın, 119 kilogram ağırlığında girdiği ameliyatın ardından 10 günde 115 kilograma geriledi.

Hastanenin Cerrahi Onkoloji ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağın'ın operasyon sonrası bir ayda 10 kilogram vermesini hedeflediklerini söyledi.

Hastanın gerekli işlemlerinin ardından tüm mide ameliyatına karar verdiklerini belirten Tercan, "Vücut kitle endeksi yaklaşık 49 civarındaydı. Genel durumu gayet iyi. Kendisini taburcu ediyoruz. Artık bu şekilde hastanemizde obezite ameliyatlarını başlatmış olduk, devamında da hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Tercan, genellikle vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalara cerrahi operasyonu uygun bulduklarını dile getirdi.

Obezite merkezine başvuran hastaların çok kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktaran Tercan, "Öncelikle diyet ve spor gibi diğer tedavi programları uygulanıyor. Eğer bunlardan sonuç alınamazsa veya hastanın ilave şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi ek bulguları varsa bu hastaları daha erken operasyonla iyileştiriyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklarıma gençliğimdeki halimi göstermek istiyorum"

Emel Yağın ise obezite merkezine yaklaşık 3 yıl önce kaydolduğunu anlattı.

Merkezde takibine başlanmadan önce kilo alıp verdiği dönemler olduğunu ifade eden Yağın, şunları kaydetti:

"Burada çok öz verili ve aile ortamı gibi bir ortam var. Psikolog ve diyetisyenler bir ekip gibi çalışıyor. Kendi şartlarımdan dolayı başaramadığım için böyle bir ameliyat düşünüyordum ama çok korkuyordum. Her şeyden önce güler yüzleri, samimi yaklaşımları ve babacan davranışlarıyla hiç gözümü kırpmadan ameliyata girdim. Çok başarılı bir ameliyat yaptılar. Allah razı olsun. Yıllardır müthiş bir kilo sorunu yaşıyorum. Özellikle bu yaz yaşadığım kadar hiç yaşamadım. Artık oturamıyordum, kalkamıyorum ve nefes alamıyordum. İnanın yoğun bakımda bile kendime geldiğimde, o üzerimdeki yükün gittiğini hissettim. Tabii ki ağrı ve sancı olması normal. Şu anda çok mutluyum ve neşeliyim. Hedefim 60 kilo. Bundan sonraki desteklerini de her zaman bekliyorum. Her zaman yanımda olduklarını bana hissettirdiler. Artık çocuklarıma gençliğimdeki halimi göstermek istiyorum, ilk hedefim bu."

Eskişehir Şehir Hastanesinde tüp mide ameliyatlarına başlandı

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