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Eskişehir usulü çiğ börek yapımı: Bu sırrı bilen yok!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 25.11.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Eskişehir usulü çiğ börek yapımı: Bu sırrı bilen yok!

Kırım Tatarlarına özgü olan Çiğ börek, çibörek ismiyle de biliniyor. Ülkemizde genellikle Eskişehir'de yapılan enfes böreğin tarifini püf noktası ile ele aldık. Tarifi deneyen herkes bu tada hayran kalıyor!

Eskişehir'in meşhur hamur işi lezzeti olan çiğ börek tarifini, yöresel lezzetinden koparmadan hazırladık. Bahsedeceğimiz tarifin yanı sıra püf noktası da oldukça önemli. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu sırrı mutlaka uygulayın. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız.

MALZEMELER

5 su bardağı un
Bir buçuk su bardağı ılık su
Tuz
Bir tatlı kaşığı sirke

İçi için:
300 gram kıyma
Bir adet rendelenmiş kuru soğan
Tuz
Karabiber
Bir su bardağı su

YAPILIŞI

Un, su, sirke ve tuzu derin bir kabın içinde karıştırın ve özlü bir hamur hazırlayın. Ardından yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.
İç harcı için rendelenmiş soğanı, kıymayı, tuzu ve karabiberi karıştırın. Üzerine suyu ilave edin ve bulamaç haline getirin.
Dinlendirdiğiniz hamuru ikiye bölün. Böldüğünüz parçalardan rulolar yapın ve ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlayın.
Bezeleri elinizde yuvarlayın ve tatlı tabağı büyüklüğünde oklava yardımıyla açın. Açma işleminde hamuru unlamayı ihmal etmeyin.
Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığınız hamurun içine iç harçtan koyun. Yarım ay şeklinde kapatın.
Katlanmış hamurun kenarlarını tabak kenarı ile kesin. Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın. Bol yağda kızartın.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız kıymalı harcın içine mutlaka su koymalısınız. İçine eklediğiniz bu su, böreklerin kızarırken kabarmalarına yardımcı olacaktır. Hamurunun içine koyduğunu sirke ise böreğin yağ çekmemesini sağlayacak.

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