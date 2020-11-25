Eskişehir usulü çiğ börek yapımı: Bu sırrı bilen yok!

Eskişehir'in meşhur hamur işi lezzeti olan çiğ börek tarifini, yöresel lezzetinden koparmadan hazırladık. Bahsedeceğimiz tarifin yanı sıra püf noktası da oldukça önemli. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu sırrı mutlaka uygulayın. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız.

MALZEMELER

5 su bardağı un

Bir buçuk su bardağı ılık su

Tuz

Bir tatlı kaşığı sirke

İçi için:

300 gram kıyma

Bir adet rendelenmiş kuru soğan

Tuz

Karabiber

Bir su bardağı su

YAPILIŞI

Un, su, sirke ve tuzu derin bir kabın içinde karıştırın ve özlü bir hamur hazırlayın. Ardından yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

İç harcı için rendelenmiş soğanı, kıymayı, tuzu ve karabiberi karıştırın. Üzerine suyu ilave edin ve bulamaç haline getirin.

Dinlendirdiğiniz hamuru ikiye bölün. Böldüğünüz parçalardan rulolar yapın ve ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlayın.

Bezeleri elinizde yuvarlayın ve tatlı tabağı büyüklüğünde oklava yardımıyla açın. Açma işleminde hamuru unlamayı ihmal etmeyin.

Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığınız hamurun içine iç harçtan koyun. Yarım ay şeklinde kapatın.

Katlanmış hamurun kenarlarını tabak kenarı ile kesin. Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın. Bol yağda kızartın.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız kıymalı harcın içine mutlaka su koymalısınız. İçine eklediğiniz bu su, böreklerin kızarırken kabarmalarına yardımcı olacaktır. Hamurunun içine koyduğunu sirke ise böreğin yağ çekmemesini sağlayacak.



