Eskişehir'de 3 lise tarım ve hayvancılığa donanımlı iş gücü sağlayacak

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye, Beylikova ve Sarıcakaya ilçelerinde bulunan 3 lisede burslu eğitim imkan sunulan tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı bölümleriyle sektöre nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, tarım, gıda teknolojisi, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında öğrencileri kabul ediyor.

Bu yıl toplam 98 öğrenci alınacak bölümlerde öğrenim göreceklere ayda 300'er lira burs verilecek. Okullara ait arazilerde tarım teknolojileri uygulamaları yapacak öğrenciler, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile gıda teknolojisi alanlarında eğitim alacak.

Tarım alanlarında yetiştirecekleri ürünlerle okulun döner sermayesine katkı sağlayacak öğrenciler, aldıkları eğitimlerle 4 yılın sonunda istihdama hazır hale getirilecek.

- "Bu bölümler istihdam garantili olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, "Milli ekonominin temeli tarımdır" felsefesinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığının okullarda tarım bölümlerinin açılması adımını attığını söyledi.

Bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin okul arazilerinde tarım yapmalarını sağlayacaklarını anlatan Töre, " Oradan elde edilen geliri döner sermaye aracılığıyla kendi kullanımlarına sunacağız. Mahmudiye ve Beylikova ilçelerindeki okullarımızın yanı sıra Sarıcakaya'daki tarım bölümlerini tercih eden tüm öğrencilerimize Eskişehir Sanayi Odası tarafından ayda 300'er lira burs yardımında bulunulacak. Bu bölümler istihdam garantili olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin gelişmesi için vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi vurgusu yapan Töre "Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı gibi bir ülkenin ekonomisinin, sanayisinin gelişmiş olması, tarımın gelişmişliğiyle mümkün olacaktır. Ülke olarak tarım alanında da eğitimli insan yetiştirmeye çok ihtiyacımız var. Yurt dışıyla rekabet ortamı oluşturacak yüksek düzeyde eğitimler vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Töre, üniversitelerle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Öğrencileri en üst seviyede yetiştirmek için gayret verdiklerini ifade eden Töre, "Beylikova'daki okulumuzda tarım dışında hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı bulunuyor. Burayı çok önemsiyoruz. Bu bölümdeki öğrencilere hayvan yetiştiriciliği konusunda uzmanlaşıyor. Geleceğin akıllı tarımını yapacak, teknolojiyle donatılmış, dünyayla yarışacak gençleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

