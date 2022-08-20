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Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

20.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin K'nin öldüğü kavganın ardından yakalanan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Adnan E. ve Birdal E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde dün bir parkta çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin K. (44) hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları iddia edilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E. (44) gözaltına alınmıştı.

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