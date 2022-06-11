Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.

