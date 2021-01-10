Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında ve evlerinde 510,88 gram esrar, 130,8 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.