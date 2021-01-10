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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

10.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde 510,88 gram esrar, 130,8 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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