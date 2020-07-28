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Eskişehir'deki 3 üniversite, tanıtım için tek platformda toplandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Anadolu, Eskişehir Osmangazi ile Eskişehir Teknik üniversiteleri, tercih döneminde adaylara, "Tercihim Eskişehir" platformunda kentin ve üniversitelerin imkanlarını tanıtacak

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu, Eskişehir Osmangazi ile Eskişehir Teknik üniversiteleri, oluşturdukları "Tercihim Eskişehir" adlı online platformda, tercih döneminde aday öğrencilere, kentin ve üniversitelerin imkanlarını tanıtacak.

"Tercihim Eskişehir (www.tercihimeskisehir.com)" platformu, 28 ve 29 Temmuz ile 4-6 Ağustos'ta 250 çevrim içi oturumda, "Çevrimiçi Akademisyen Söyleşileri", "Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları", "Çevrimiçi Kariyer Danışmanlığı", "Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri" ve "Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar" başlıklarıyla gençlere destek verecek.

Vali Erol Ayyıldız, platformun Anadolu Üniversitesi (AÜ) Konukevi'ndeki tanıtımında, Eskişehir'in Türkiye'nin "eğitim üssü" ve "eğitim başkenti" olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencileri ve ailelerini tatlı bir tercih heyecanının sardığını ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Aileler, çocuklarının güven içinde okuyacağı, akademik, sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirebileceği bir şehir ve kaliteli bir üniversite araştırmaya başladı. Bu noktada Eskişehir'in üç güzide üniversitesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Gerek eğitim kalitesi gerek sosyal ve kültürel imkanları gerekse de emniyet ve asayiş noktasında Eskişehir'in kendini ispatlamış bir şehir olduğuna kuşku yoktur. Şehrimizi tercih edecek öğrencilerin en donanımlı şekilde mezun olacaklarının ve iş hayatına atılırken bu farkı belirgin şekilde hissedeceklerinin bilinmesini isterim. Bu noktada çevrim içi söyleşiler yoluyla şehrimiz üniversitelerini tercih etmeyi düşünen öğrencilerimize ve ailelerine, bu platformun iyi bir rehberlik yapacağına, burada öğrencilerimizin ve ailelerinin kafalarına takılan hemen her konuya cevap bulacaklarına yürekten inanıyorum."

- Rektörlerden Eskişehir'de öğrenim görmek isteyenlere çağrı

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da platformla, Eskişehir gibi huzur, barış ve eğitim kentinde öğrencilerin istedikleri her bölümün var olduğunun gösterildiğini belirtti.

Erdal, öğrencilerin Eskişehir'deki üniversitelerde diledikleri bölümlerde kaliteli eğitim alabileceğini vurguladı.

Tercihte bulunacak öğrencilerin platform sayesinde, oturdukları yerden kent, üniversiteler, bölümler hakkında doğru bilgiye ulaşacağını anlatan Erdal, "Eskişehir'den yetişmiş, burada doğmuş, büyümüş, okuyup, buradan yolu geçen birçok bürokratımız var. Adaylarımız, onların görüşlerini alabilecek. Üniversite okumak istiyorsanız, yeriniz de tercihiniz de Eskişehir olsun." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise kentin, kaliteli akademik yaşamın ve ortamının gerektirdiği her türlü şartı bünyesinde barındırdığına değindi.

Şenocak, kentin ulaşım ve barınma olanakları, eğitim ve kültürel etkinlikler açısından zenginliğine işaret etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da kentin öğrenciler için her türlü imkanı sunduğunu kaydetti.

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