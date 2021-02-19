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Eskişehirspor, 34 hafta sonra kazandı

19.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor, 34 hafta sonra kazandı

TFF 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 yenerek 34 hafta sonra ilk galibiyetini aldı. Eskişehirspor, son olarak geçen sezonun 21’nci haftasında Altınordu’yu 3-0 mağlup etmişti.

FF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eskişehirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada İbrahim Öner ve 50. dakikada penaltıdan Bedirhan Altunbaş attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 31. dakikada Pote kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 7 yaptı ve 18. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.

Eskişehirspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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