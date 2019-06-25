Eskişehirspor -6 puan cezası aldı

Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, kulübün aldığı puan silme cezası, geçmiş dönemlerde forma giyen futbolcularla ve transfer yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Topkaya, "-6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı" dedi. Pinto konusuyla ilgili açıklamalarına devam eden Topkaya, "Pinto 2 sene önce kulübü FIFA’ya şikayet etmiş. Bu şikayet devam etmiş, görüşülmüş gerekli yazışmalar ve itirazlar yapılmış. Bu süreçler değerlendirilmiş ve FIFA tarafından Eskişehirspor’a bir ceza teşhis edilmiş. 31 Ocak 2019 tarihin konuyla ilgili ceza FIFA tarafından federasyona bildirilmiş, federasyon da kulübümüze bildirmiş ve 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin demiş. 60 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için puan silme cezası kesinleşmiş. Parada verseniz ortada kesinleşmiş bir ceza var. Bu -6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı. Boffin ve Akaminko dosyası Cast’ta. Yazışmalarımız devam ediyor" dedi.