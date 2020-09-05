SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı

Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı

FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Eskişehirspor, 5 Eylül 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı. Siyah-Kırmızılı camia sosyal medya hesabından, “Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol” notuyla bir video paylaştı.

Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı

Ediz Bahtiyaroğlu’nu vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Eskişehirspor, "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol” notuna yer verdi. ‘Tükenmiş Nefeslere’ bestesi eşliğinde duysal bir video da paylaşan EsEs, Ediz’i unutmadı.

(İHA)

37

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Futbolu bıraktı, bici bici satmaya başladı!Futbolu bıraktı, bici bici satmaya başladı!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de ayrılık
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı
Eskişehirspor’dan anlamlı paylaşım
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satmaya başladı
Futbolu bıraktı, bici bici satmaya başladı!
Şenol Güneş'ten maç sonu yorumu: Sorumlusu benim
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi: Rusya maçı daha zor geçecek
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi: Rusya maçı daha zor geçecek
TFF, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
TFF'den seyircisiz oynama kararı
TFF maçlar seyircisiz mi oynanacak? Seyircili maçlar ne zaman oynanır? Süper Lig'de maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Maçlar seyircili mi oynanacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.