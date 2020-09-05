Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı

Ediz Bahtiyaroğlu’nu vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Eskişehirspor, "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol” notuna yer verdi. ‘Tükenmiş Nefeslere’ bestesi eşliğinde duysal bir video da paylaşan EsEs, Ediz’i unutmadı.
(İHA)
Beşiktaş'ta Roco ikilemi
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
F.Bahçe istiyordu! Sözleşmesini feshetti...
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Futbolu bıraktı, bici bici satmaya başladı!
Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi
Terim'e doğum günü sürprizi
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Okuyucu Yorumları 0 yorum