Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımı çalıştıran ve mukavelesi 31 Mayıs'ta sona eren 50 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı
Denizli, Stachowiak'ı bırakmadı
Galatasaray etkileşim rekoru kırdı
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
Mustafa Denizli imzayı attı!
F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti
Trabzonspor altyapı zengini
Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de
Burak Yılmaz transfer kararını verdi!
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!
Beşiktaş 9 milyon euroyu reddetti!
Almanya'nın en iyisi Havertz
Cengiz Ünder'in yeni hocası belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum