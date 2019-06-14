Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımı çalıştıran ve mukavelesi 31 Mayıs'ta sona eren 50 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

