SPOR

Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 14.06.2019 19:10 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yeniden anlaşma sağladı.

Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımı çalıştıran ve mukavelesi 31 Mayıs'ta sona eren 50 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Çapa’dan Dortmund ve Ajax örneğiÇapa’dan Dortmund ve Ajax örneği
Eskişehirspor'a puan müjdesiEskişehirspor'a puan müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor fuat capa

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

'Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor'

'Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor'

Trabzonspor'dan transfer

Trabzonspor'dan transfer

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

Es-Es, Fuat Çapa'yı bırakmadı

Fuat Çapa’dan Dortmund ve Ajax örneği

Çapa’dan Dortmund ve Ajax örneği

Eskişehirspor'un puan silme cezası kaldırıldı

Eskişehirspor'a puan müjdesi

Eskişehirspor'da 9 futbolcunun lisansı çıkmadı

9 futbolcunun lisansı çıkmadı

Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı

Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı

Es-Es'e 15'lik kaleci

Es-Es'e 15'lik kaleci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.