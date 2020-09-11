SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eskişehirspor yeni sezon formalarını belirledi

Eskişehirspor yeni sezon formalarını belirledi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 11.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Eskişehirspor, bugün başlayacak olan 2020-2021 sezonu boyunca iç ve dış sahada siyah-kırmızılı futbolcuların terleteceği formaları tanıttı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını belirledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon formalarını belirledi. İç sahada siyah-kırmızılı çubuklu formadan vazgeçmeyen EsEs, deplasmanda ise gri ve siyaha yöneldi.

(İHA)

2

3

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Başakşehir'den Boluspor'a transferBaşakşehir'den Boluspor'a transfer
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
F.Bahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin...
F.Bahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin...
PSG, Vedat Muriqi'e talip oldu!
PSG, Vedat Muriqi'e talip oldu!
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılıyor
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılıyor
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transferler kadroda yok...
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transferler kadroda yok...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Altay'da 2 yıllık imza
Altay'da 2 yıllık imza
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Quaresma, 2. Lig'e transfer oluyor!
Quaresma, 2. Lig'e transfer oluyor!
Kocaelispor'da meşaleli karşılama
Kocaelispor'da meşaleli karşılama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor yeni sezon formalarını belirledi
Es-Es yeni sezon formalarını belirledi
TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda TRT'den yayımlanacak
Resmen açıklandı! O ligde maçlar şifresiz...
Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi
Fatih Akyel TFF 1. Lig ekibi ile anlaştı
Boluspor, Muhammet Arslantaş'ı transfer etti
Başakşehir'den Boluspor'a transfer
Batuhan Karadeniz: Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok
Batuhan Karadeniz'den şampiyonluk açıklaması
Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti
Mustafa Murat Uslu, Ümraniyespor'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.