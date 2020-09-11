TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon formalarını belirledi. İç sahada siyah-kırmızılı çubuklu formadan vazgeçmeyen EsEs, deplasmanda ise gri ve siyaha yöneldi.
(İHA)
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