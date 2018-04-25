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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümde şok final! Tuzağa düşen Hızır Çakırbeyli vurulacak mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 25.04.2018 01:18 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 100. bölümünde şok bir final yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde, Hızır Çakırbeyli büyük bir tuzağın içine düştü. Fikret'in kendisine gelen bir telefonla çıkıp gittiğini öğrenen Hızır, bunun bir tuzak olduğunu anladı. Ancak son sahnede kendisi de binadan dışarı çıkınca namluların hedefi oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümde şok final! Tuzağa düşen Hızır Çakırbeyli vurulacak mı?

ATV'de başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 100. bölümüyle nefesleri kesti.

24 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizide, Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır Hızır'ın kulağına da ulaştı. Eşi Meryem'in hastalığını öğrenen Hızır, Meryem'in ölüme gitmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Dizinin son sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli büyük bir tuzağın içine düştü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

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