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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm izle: Fikret öldü, Hızır namlunun ucunda!

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölümü bu akşam atv ekranında izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? EDHO son bölümde Reşit'in oyununa gelen Fikret, düştüğü tuzaktan sağ çıkamadı. Aynı zamanda tek başına kalan Hızır namlunun ucundadır. Tüm işaretlerin Ünal'ı gösterdiği çatışmalardan Hızır sağ çıkabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm izle: Fikret öldü, Hızır namlunun ucunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Reşit'in oyununa gelerek namlunun ucunda kalmıştı. EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak? Hızır nasıl kurtulacak? merak ediyorlar. Bu akşam ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Reşit'in tuzağına düşen Fikret, savunmasız yakalandığı saldırı sonrasında hayatını kaybediyor. Peki Hızır nasıl kurtulacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, özeti ve online izleme linki haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde; duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir.

EDHO 101. bölümde; diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizide, Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır Hızır'ın kulağına da ulaştı. Eşi Meryem'in hastalığını öğrenen Hızır, Meryem'in ölüme gitmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Dizinin son sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli büyük bir tuzağın içine düştü.

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır.

Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

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