Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm izle: Fikret öldü, Hızır namlunun ucunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Reşit'in oyununa gelerek namlunun ucunda kalmıştı. EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak? Hızır nasıl kurtulacak? merak ediyorlar. Bu akşam ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Reşit'in tuzağına düşen Fikret, savunmasız yakalandığı saldırı sonrasında hayatını kaybediyor. Peki Hızır nasıl kurtulacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, özeti ve online izleme linki haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde; duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir.

EDHO 101. bölümde; diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.