Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 15 Mayıs Salı ekrana gelecek olan son bölümü nefesleri kesecek. Son bölüm final sahnesinde vurulan Gönül'ün ölümü herkesi üzmüştü. Dizide Gönül'ü canlandıran ünlü türkücü Zara veda etmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. En son 8 Mayıs Salı akşamı yayınlanan dizisinin son bölümünde Hızır'ın Meryem'in gözü önünde Ceylanı öpmesi şaşırtmıştı. Finale ise Gönül ve Tipi'ye düzenlenen saldırı damga vurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanıyla ise yine çok konuşulacak sahnelerin sinyali geldi. Çakırbeyli erkekleri ve Yaşar'ın mezarlıktaki sahneleri kafalarda soru işareti bıraktı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sezon finaline yaklaştıkça her hafta bir karakterin öldürüldüğü dizinin son bölümde yaşanan veda herkesi üzdü. Aşklarıyla diziye damga vuran Tipi ve Gönül, kurulan pusuda kurşunların hedefi oldu. Saldırı sırasında Tipi'nin önüne geçen Gönül ise vurularak öldürüldü. Gönül'le birlikte vurulan Tipi'nin yerde hareketsiz yatması 'Tipi öldü mü' sorusunu akıllara getirdi. Tipi'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.