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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 14.05.2018 03:15 | Son Güncelleme

Sezon finaline hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne, Hızır'ın 'Bir evladımızı kaybettik' sözleri ve mezarlık sahnesi damga vurdu. Finale kısa süre kala sürpriz ayrılıkların yaşandığı dizide, Tipi'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 15 Mayıs Salı ekrana gelecek olan son bölümü nefesleri kesecek. Son bölüm final sahnesinde vurulan Gönül'ün ölümü herkesi üzmüştü. Dizide Gönül'ü canlandıran ünlü türkücü Zara veda etmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. En son 8 Mayıs Salı akşamı yayınlanan dizisinin son bölümünde Hızır'ın Meryem'in gözü önünde Ceylanı öpmesi şaşırtmıştı. Finale ise Gönül ve Tipi'ye düzenlenen saldırı damga vurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanıyla ise yine çok konuşulacak sahnelerin sinyali geldi. Çakırbeyli erkekleri ve Yaşar'ın mezarlıktaki sahneleri kafalarda soru işareti bıraktı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sezon finaline yaklaştıkça her hafta bir karakterin öldürüldüğü dizinin son bölümde yaşanan veda herkesi üzdü. Aşklarıyla diziye damga vuran Tipi ve Gönül, kurulan pusuda kurşunların hedefi oldu. Saldırı sırasında Tipi'nin önüne geçen Gönül ise vurularak öldürüldü. Gönül'le birlikte vurulan Tipi'nin yerde hareketsiz yatması 'Tipi öldü mü' sorusunu akıllara getirdi. Tipi'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır.

Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler. Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır.

Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.


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