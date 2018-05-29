Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm izle: Kudret'in hedefinde Tipi var!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında hayranları ile buluşacak. Sevilen dizinin sezon finali öncesi bölümünde ortalık iyice karışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde bir karakter daha diziye veda edecek gibi gözüküyor. Geçen hafta son bölümde Kudret, İlyas ile Yaşar'ı kandırıp Derya'yı kaçırmıştı. Öncesinde Derya'ya evlenme teklifi eden Kudret, ret cevabı sonrasında onu kaçırmıştı. Meryem, tanık olduğunu bu olay sonrasında Hızır'ı arar. Yaşar ise Derya'nın kurtulması sonrasında bu işleri bırakacağım diyor. Hızır ile Meryem, boşanma kararı aldıkları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Kudret, Tipi'nin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Tipi Murat ölecek mi? Tipi'yi canlandıran Savaş Özdemir, diziye veda mı ediyor? Yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105 yeni bölümü fragmanı, özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer. Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır.