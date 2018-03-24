Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Atv'de salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümde Hızır, sonunda Sam adındaki Amerikalı ile yüzyüze geldi. Davut ve Esra'nın tutukladığı ve sorguya çektiği herkesin serbest kalmasını sağlayan Sam, Hızır'a da "Bizim için çalışacaksın. Ben izin vermeden kimseyi öldürmeyeceksin" gibi emri vaki sözler ile birlikte ailesinin hayatı ile tehdit etti. Hızır, "Ben tehditle hizaya gelecek biri değilim" diyerek resti çekti. Bu olaylar olurken Meryem baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Meryem, doktordan acı gerçeği öğrendi. Meryem'in kalbinde olan rahatsızlık nedeniyle bebeği aldırması gerektiği söylendi. Meryem bebeği aldıracak mı yoksa ölümüne doğum yapacak mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Birçok önemli gelişmenin olduğu EDHO son bölümde Hızır ile Amerikalı'nın yüzleştiği ve bu sırada ikili arasında geçen restleşmesi, TV karşısındakiler heyecanlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm final sahnesinde ise Meryem'in hastalığı merak uyandırdı. Kalbinde ciddi rahatsızlığı çıkan Meryem ciddi bir karar vermek zorunda kalıyor. Çünkü Meryem'in hamileliği kalbindeki rahatsızlığını tetikliyor. Bu yüzden ya bebeği aldıracak ya da ölümü göze alarak doğum yapacak! Dizinin yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.