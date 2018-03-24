Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Atv'de salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümde Hızır, sonunda Sam adındaki Amerikalı ile yüzyüze geldi. Davut ve Esra'nın tutukladığı ve sorguya çektiği herkesin serbest kalmasını sağlayan Sam, Hızır'a da "Bizim için çalışacaksın. Ben izin vermeden kimseyi öldürmeyeceksin" gibi emri vaki sözler ile birlikte ailesinin hayatı ile tehdit etti. Hızır, "Ben tehditle hizaya gelecek biri değilim" diyerek resti çekti. Bu olaylar olurken Meryem baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Meryem, doktordan acı gerçeği öğrendi. Meryem'in kalbinde olan rahatsızlık nedeniyle bebeği aldırması gerektiği söylendi. Meryem bebeği aldıracak mı yoksa ölümüne doğum yapacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Birçok önemli gelişmenin olduğu EDHO son bölümde Hızır ile Amerikalı'nın yüzleştiği ve bu sırada ikili arasında geçen restleşmesi, TV karşısındakiler heyecanlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm final sahnesinde ise Meryem'in hastalığı merak uyandırdı. Kalbinde ciddi rahatsızlığı çıkan Meryem ciddi bir karar vermek zorunda kalıyor. Çünkü Meryem'in hamileliği kalbindeki rahatsızlığını tetikliyor. Bu yüzden ya bebeği aldıracak ya da ölümü göze alarak doğum yapacak! Dizinin yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve Ünal, emellerine ulaşırlar. Hasan ile birlikte birçok kişiyi içeriye alırlar ve bunlar Davut ile Ceylan tarafından sorguya çekilirler. Fakat bu adamların arkasında yer alan gizli düşman Amerikalı Sam ortaya çıkar ve adamlarının serbest kalmasını sağlar. Aynı zamanda Davut ile Ceylan'ı da görevden uzaklaştırır. Sam, daha sonra Hızır'ı yanında Ekrem ile birlikte ziyarete gider. Amacı Hızır'ı kontrol altına almaktır. Fakat Hızır "ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim. senin yerinde olsam burada bütün ailemi katlederdim." sözleri ile Sam'e cevap verir.
Sam, Hızır'ı tehdit ediyor! #edho— atv (@atvcomtr) 20 Mart 2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meryem hamileliğinin haberi ile herkesi sevince boğarken Hızır ile Sam'in görüşmesi sırasında fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Hastaneye yapılan incelemeler sonrasında ailesinden kalan bir kalp hastalığı çıkar Meryem'de. Tıbbi adı "dilate kardiyomiyopati" hastalık ciddi bir şekilde Meryem'in kalbini tüketmektedir. Ve doktorun ilk önerisi ile çocuğu aldırmak olur. Çünkü hamilelik sürecinin kalbini olumsuz etkileyeceğini söyler. Meryem şimdi önemli bir karar aşamasında kalır. Çocuğu aldıracak mı yoksa ölümüne doğum yapacak mı? Bu sahne ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm sonrasında yeni fragman ne zaman çıkacak merak ediliyor.
Meryem hasta olduğunu öğreniyor! #edho pic.twitter.com/KNhbNZIiPl— atv (@atvcomtr) 20 Mart 2018
Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır. Son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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