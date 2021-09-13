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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer! Uğur Yücel EDHO'ya katıldı

13.09.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni sezonda bomba bir isim katılıyor. Başrolünde Hızır Çakırbeyli karakteri ile Oktay Kaynarca'nın yer aldığı diziye son olarak Kırmızı Oda'ya konuk olan Uğur Yücel dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer! Uğur Yücel EDHO'ya katıldı

ATV ekranlarında 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni kadrosunda dengeleri değiştirecek bir isim yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre EDHO'nun kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.

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Yücel geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Usta oyuncu aynı dönem Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı Uysallar adlı internet dizisini de çekmişti. Netflix'te yayınlanacak olan Uysallar dizisinde Uğur Yücel ve Haluk Bilgiler başrollerde olacak.

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Son dönemde projelerine hız veren usta oyuncu ayrıca Fatih Akın’ın filminde de oynayacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, Ekim ayında yeni bölümüyle ekrana dönecek.


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Uğur Yücel
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