Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer! Uğur Yücel EDHO'ya katıldı

ATV ekranlarında 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni kadrosunda dengeleri değiştirecek bir isim yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre EDHO'nun kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.

Yücel geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Usta oyuncu aynı dönem Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı Uysallar adlı internet dizisini de çekmişti. Netflix'te yayınlanacak olan Uysallar dizisinde Uğur Yücel ve Haluk Bilgiler başrollerde olacak.

Son dönemde projelerine hız veren usta oyuncu ayrıca Fatih Akın’ın filminde de oynayacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, Ekim ayında yeni bölümüyle ekrana dönecek.



