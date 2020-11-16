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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Türkücü Onur Şan hangi rolde oynayacak?

16.11.2020 21:40 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Türkücü Onur Şan hangi rolde oynayacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna çok sürpriz bir isim daha katılıyor. Daha önce Akasya Durağı dizisinde rol alan türkücü Onur Şan, kader mahkumu rolünü oynayıp türkü okuyacak.

ATV'in 6 sezondur salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor. Ekibe son olarak ünlü türkücü Onur Şan katıldı.

Yarın akşam ekrana gelecek bölüm itibariyle kadroya dahil olan Şan, kader mahkumu olarak cezaevinde yer alacak ve bir de türkü okuyacak.

onursan

AKASYA DURAĞI DİZİSİNDE DE OYNAMIŞTI

Daha önce "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.

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