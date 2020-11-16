Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Türkücü Onur Şan hangi rolde oynayacak?

ATV'in 6 sezondur salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor. Ekibe son olarak ünlü türkücü Onur Şan katıldı.

Yarın akşam ekrana gelecek bölüm itibariyle kadroya dahil olan Şan, kader mahkumu olarak cezaevinde yer alacak ve bir de türkü okuyacak.

AKASYA DURAĞI DİZİSİNDE DE OYNAMIŞTI

Daha önce "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.

