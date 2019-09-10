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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki yeni oyuncu daha katıldı! EDHO 5. sezon ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 10.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki yeni oyuncu daha katıldı! EDHO 5. sezon ne zaman başlıyor?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni isimler katıldı.

17 Eylül'de 5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil olmuşlardı.

Onur Tan'ın yönettiği dizinin kadrosuna Kutay Sungar ile Ufuk Tevge de katıldı. İki genç yetenek, usta oyuncu Burak Sergen'in oğullarını canlandıracak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO

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