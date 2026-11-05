Daha az yakıt harcamak isteyenler dikkat: Aracınızda bu eşyaları taşımayın

Akaryakıt fiyatlarının bütçeler üzerindeki etkisi devam ederken, araç sahipleri daha az yakıt tüketmenin yollarını araştırdı.

Oysa yakıt tasarrufu sağlamak için her zaman büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Sürüş alışkanlıklarında yapılacak küçük düzenlemeler ve araçta taşınan gereksiz yüklerin azaltılması, yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı olabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), sürücülerin yakıt tüketimini azaltmak için uygulayabileceği çeşitli öneriler paylaştı. Bu önerilerin başında ise araç bagajında ihtiyaç duyulmayan eşyaların taşınmaması geliyor.

YAKIT TASARRUFU İÇİN BAGAJDAKİ GEREKSİZ EŞYALARI ÇIKARIN

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yakıt tasarrufuna yönelik tavsiyeleri arasında araçtaki gereksiz yüklerin azaltılması önemli bir yer tutuyor. Kurum, sürücülere bagajda ihtiyaç duyulmayan eşyaları bırakmamalarını önerdi.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan tüketici rehberinde de araç ağırlığının yakıt ekonomisini doğrudan etkilediği belirtildi. Rehbere göre, araca eklenen her 45 kilogramlık yük, yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde 1 oranında azaltabilir.

Bunun temel nedeni ise aracın ağırlığı arttıkça motorun aracı hareket ettirmek için daha fazla güç harcamak zorunda kalması. Motorun daha fazla çalışması da yakıt tüketiminin yükselmesine yol açıyor.

Bu nedenle bagajda sürekli taşınan ve günlük kullanımda ihtiyaç duyulmayan ağır eşyaların araçtan çıkarılması, uzun vadede tasarrufa katkı sağlayabilir.

DAHA AZ YAKIT TÜKETMEK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

EPA'nın önerileri yalnızca araç ağırlığını azaltmakla sınırlı değil. Sürüş sırasında dikkat edilecek bazı ayrıntılar da yakıt tüketiminde önemli farklılıklar yaratabilir.

İşte yakıt tasarrufu için uygulanabilecek diğer yöntemler:

Hızınızı kontrol edin: Yüksek hızlarda araç daha fazla yakıt tüketebilir. Mümkün olduğunca uygun ve sabit hızda ilerleyin.

Ani hızlanma ve frenlemeden kaçının: Gaz ve fren pedalını yumuşak kullanarak gereksiz yakıt tüketimini azaltın.

Motoru gereksiz yere çalıştırmayın: Araç uzun süre hareketsiz kalacaksa motoru kapatın.

Klima kullanımını sınırlandırın: Özellikle uygun hava koşullarında klimayı gereksiz yere çalıştırmaktan kaçının.

Hız sabitleyiciyi kullanın: Uygun yol ve trafik koşullarında sabit hızda ilerlemek yakıt tasarrufuna yardımcı olabilir.

Araç bakımını aksatmayın: Düzenli bakım, motorun ve diğer mekanik sistemlerin verimli çalışmasını destekler.

Lastik basıncını kontrol edin: Düşük lastik basıncı yuvarlanma direncini artırarak yakıt tüketimini yükseltebilir.

Doğru lastik seçimi yapın: Aracınıza uygun, düşük yuvarlanma dirençli lastikler yakıt verimliliğine katkı sağlayabilir.

Kısa mesafeli yolculukları birleştirin: Arka arkaya yapılan kısa yolculuklar yerine, mümkün olduğunda birden fazla işi tek seferde halletmek daha verimli olabilir.

YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERE DİKKAT!

Sürücülerin aldığı önlemlere rağmen bazı yol ve hava koşulları yakıt tüketiminin artmasına neden olabilir.

Özellikle yoğun trafikte sürekli durup yeniden hareket etmek, motorun daha fazla yakıt harcamasına yol açabilir. Benzer şekilde yokuşlu ve dağlık yollarda araç daha fazla güç kullanmak zorunda kalıyor.

Sıcak havalarda klima kullanımının artması da yakıt tüketimini etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra bozuk ve engebeli yollarda ilerlemek, aracın enerji ihtiyacını artırabilir.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE YAKIT MASRAFINI AZALTMAK MÜMKÜN

Yakıt tasarrufu sağlamak için sürücülerin öncelikle araç kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekir.

Bagajdaki gereksiz yükleri çıkarmak, lastik basıncını düzenli kontrol etmek ve ani hızlanmalardan kaçınmak, uygulanması kolay önlemler arasında yer alıyor.

Tek başına büyük bir tasarruf sağlamasa da bu alışkanlıkların birlikte uygulanması, zaman içinde yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.